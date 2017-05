Déclaration du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale Kent Hehr et du ministre de la Défense Harjit S. Sajjan à l'occasion de la Journée internationale des familles







OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des familles :

« À l'occasion de la Journée internationale des familles, c'est un privilège pour Anciens Combattants Canada (ACC), le ministère de la Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) de reconnaître les familles des militaires et le rôle qu'elles jouent dans le cadre de l'efficacité opérationnelle.

« Les familles des militaires représentent la force derrière l'uniforme. Bien que ce soit les militaires en service qui apposent leurs signatures sur la ligne pointillée, leur famille se joint à eux dans leur parcours, de l'instruction au déploiement en passant par toutes les autres choses qui les attendent au cours de leur service au pays.

« Les familles des militaires ont l'occasion de voyager partout au Canada et dans le monde. Elles font partie de collectivités dynamiques et très unies. Elles ont accès à d'exceptionnels programmes de loisirs et activités culturelles.

« Les familles et les aidants sont l'épine dorsale du soutien dont ont besoin les vétérans durant leur transition à la vie post-militaire et les années qui suivront. Nous reconnaissons que lorsqu'un militaire est en service actif, toute sa famille sert le pays à ses côtés. Les défis de la vie militaire ne sont pas toujours bien compris par les autres personnes de la collectivité.

« ACC, le MDN et les FAC ont travaillé fort au fil des années pour mettre en place des ressources à l'appui des familles des militaires. Le Programme des services aux familles des militaires, maintenant dans sa 26e année, fournit un éventail de services aux centres de ressources pour les familles des militaires (CRFM) aux bases, escadres, et unités, ainsi qu'à l'étranger, aux États-Unis et en Europe, par téléphone ou courriel, au moyen de la Ligne d'information pour les familles, accessible en tout temps, ainsi qu'en ligne au site connexionfac.ca.

« Dans le cadre du Budget de 2017, une annonce a été faite concernant plus de soutien pour les militaires libérés pour des raisons médicales, et leurs familles. Le Budget 2017 élargira l'accès aux 32 CRFM répartis dans l'ensemble du pays suite au succès du projet pilote qui accordait aux vétérans libérés pour raisons médicales et à leur famille un accès à sept CRFM. Auparavant, ces services n'étaient offerts qu'aux membres encore en service actif dans les Forces armées canadiennes.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux familles des militaires, dont l'engagement et l'appui font une si importante différence pour nos femmes et hommes en uniforme. Leurs sacrifices personnels, souvent inaperçus, méritent nos plus sincères remerciements.

