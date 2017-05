Trente-deux organisations canadiennes présélectionnées pour le nouveau prix Milieu de travail d'exception







Morneau Shepell et The Globe and Mail annonceront les lauréats de 2017 le 21 juin

TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - Trente-deux organisations ont été présélectionnées à titre de milieu de travail d'exception dans le cadre de l'attribution du premier prix Milieu de travail d'exception, instauré par Morneau Shepell et The Globe and Mail. De ce groupe, neuf seront retenues comme lauréates de leur catégorie en fonction de leur type et de leur taille. Les noms de celles-ci seront annoncés lors d'une cérémonie qui se déroulera dans le nouveau siège social du journal The Globe and Mail à Toronto, le 21 juin 2017. Ces organisations feront l'objet d'un article diffusé à l'échelle nationale dans The Globe and Mail, le principal quotidien au Canada.

Le prix Milieu de travail d'exception reconnaît l'excellence des organisations qui favorisent l'engagement, la productivité et la santé de leur main-d'oeuvre. À cette fin, les employés ont dû répondre à un bref sondage confidentiel portant sur leur santé physique et mentale et sur des aspects de leur vie personnelle et professionnelle, qui sont tous des éléments de la santé globale influant sur leur engagement et leur productivité. Ils ont ensuite reçu une évaluation personnelle leur indiquant certains points à améliorer, et leur fournissant des liens vers des ressources qui les motivent à agir. Quant aux organisations, elles ont reçu un rapport sommaire sur l'état de santé globale de leur main-d'oeuvre soulignant les points positifs et les possibilités d'amélioration, lesquels pourraient être utiles dans la planification de leurs programmes de ressources humaines.

« Des études révèlent que les employés en santé sont plus productifs et engagés, ce qui se traduit par de meilleurs résultats financiers, affirme Bill Howatt, Ph. D., chef, Recherche et développement, Productivité de la main-d'oeuvre chez Morneau Shepell. Pour les employeurs, le point de départ consiste à évaluer les aspects physique, mental, professionnel et personnel de la santé globale de leurs employés et d'élaborer un plan d'action. Le sondage afférent au prix Milieu de travail d'exception fournit aux organisations les paramètres clés dont elles ont besoin pour mesurer et comparer leurs progrès en matière de santé, d'engagement et de productivité. »

« Le journal The Globe and Mail est heureux de féliciter les finalistes pour l'excellence dont ils ont fait preuve pour favoriser l'engagement, la productivité et la santé de leur main-d'oeuvre. Nous sommes impatients d'annoncer les lauréats des différentes catégories dans le nouveau Globe and Mail Centre au mois de juin, a déclaré Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction du journal The Globe and Mail. »

La liste des milieux de travail d'exception est jointe à ce communiqué. Ces milieux de travail et les gagnants d'un prix sont sélectionnés uniquement en fonction des scores au sondage obtenus par leurs employés. En d'autres termes, ce sont les employés qui déterminent quelles organisations atteignent le sommet du classement et sont reconnues comme des milieux de travail d'exception.

La période d'inscription au prix Milieu de travail d'exception 2018 commence en mai 2017. Pour obtenir plus d'information sur le prix Milieu de travail d'exception et pour vous inscrire en ligne, visitez le site milieuexception.com.

Pour obtenir des billets pour la conférence sur les ressources humaines intitulée : Solving Workplace Challenges in the Modern Economy (relever les défis d'un milieu de travail dans l'économie moderne) au cours de laquelle les prix seront remis, visitez le site www.solvingworkplacechallenges.com.

À propos du The Globe and Mail

Le journal The Globe and Mail, fondé en 1844, est le principal média d'information au Canada. Chaque jour, The Globe est au centre des débats nationaux en suscitant l'intérêt des Canadiens grâce à sa couverture primée des nouvelles, de la politique, des affaires, des enquêtes et des modes de vie, et ce, sur ses nombreuses plateformes. Chaque semaine, les versions imprimées et numériques du journal The Globe and Mail rejoignent 6,3 millions de lecteurs, et son magazine Report on Business est consulté par près de 1,7 million de lecteurs à chaque parution imprimée et numérique. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la division d'investissement de la famille Thomson.

À propos de Morneau Shepell inc.

Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à adopter une approche intégrative des besoins en matière de santé, d'assurance collective, de retraite et d'aide aux employés. Elle est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF), le principal administrateur de régimes de retraite et d'assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences au Canada. Grâce à ses solutions en matière de santé et de productivité, ses solutions administratives et ses solutions en matière de retraite, Morneau Shepell aide ses clients à réduire leurs coûts, à améliorer la productivité au travail et à renforcer leur position concurrentielle. Fondée en 1966, Morneau Shepell sert environ 20 000 organisations de toutes tailles, des plus petites entreprises à certaines des plus grandes sociétés et associations. Comptant près de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord, Morneau Shepell offre ses services à des entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com

FINALISTES DU CONCOURS MILIEU DE TRAVAIL D'EXCEPTION 2017

Organisation Ville Province ArcelorMittal Produits longs Canada (employés de gestion) Contrecoeur Québec Active International Toronto Ontario Air France KLM Montréal Québec Association des employeurs maritimes Montréal Québec Benefits by Design Inc. Mississauga Ontario Big Bang ERP Montréal Québec BioScript Solutions Moncton Nouveau-Brunswick Bridgeable Toronto Ontario Cégep Garneau Québec Québec Edgewood Health Network Nanaimo Colombie-Britannique Efficiency Nova Scotia Dartmouth Nouvelle-Écosse Financement d'assurance First du Canada Toronto Ontario FoodShare Toronto Toronto Ontario Global Excel Management Inc. Sherbrooke Québec Jazz Aviation LP Dartmouth Nouvelle-Écosse Killam Properties Inc. Halifax Nouvelle-Écosse Kingsway College School Etobicoke Ontario Klick Inc. Toronto Ontario L.V. Lomas Brampton Ontario LLF Lawyers LLP Peterborough Ontario NATIONAL Public Relations Toronto Ontario NEBS PAYweb.ca Cambridge Ontario Nestlé Canada Inc. Toronto Ontario Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire (ANBIC) Fredericton Nouveau-Brunswick Institut Périmètre de physique théorique Waterloo Ontario Sklar Wilton & Associates Toronto Ontario Stelvio Inc. Montréal Québec Municipalité de Kentville Kentville Nouvelle-Écosse Triovest Calgary Alberta UNION Advertising Canada LP Toronto Ontario Wave Toronto Ontario Will Davidson LLP Oakville Ontario

SOURCE Morneau Shepell Inc.

