Une grappe québécoise en intelligence artificielle permettra de répondre aux défis de la nouvelle économie, selon le CPQ

MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de la création d'une grappe québécoise en intelligence artificielle, qui reconnaît la position de la province comme leader en la matière et donnera à l'ensemble de la chaîne logistique la capacité de développer et commercialiser l'innovation au bénéfice de nos façons de faire et de la productivité.

« La collaboration du milieu de la recherche et de celui des affaires est un incontournable alors que le Québec doit répondre aux défis de la révolution informatique et de la nouvelle économie, dans un monde où innovation rime avec compétitivité et les changements surviennent à un rythme effréné. La croissance de la productivité par l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des entreprises est une réalité qui n'appartient pas à un futur éloigné, mais nous y faisons face depuis quelques années déjà et il faut se donner les moyens de nos ambitions! », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

Le CPQ note que la reconnaissance de cette grappe permettra au Québec de faire figure de proue dans la supergrappe que le gouvernement du Canada va mettre en place au cours des mois à venir. Il souligne d'ailleurs l'investissement de 2,8 G$ que le Québec investira en recherche et innovation dans les cinq prochaines années et qui permettra de bénéficier à la collaboration des centres de recherches, des incubateurs et des entreprises québécoises.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.

