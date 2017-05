Gestionnaires d'actifs Bridgehouse annonce des changements de désignation prévus pour simplifier l'offre de fonds et un programme de tarification de lancement pour le Fonds d'actions mondiales Greystone







TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse), nom commercial utilisé par Les Associés En Placement Brandes et Cie, a annoncé aujourd'hui les changements de désignation prévus des titres de série K, de série KH, de série L, de série LH, de série M et de série MH de tous les organismes de placement collectif gérés par Bridgehouse offrant ces séries (les Fonds). Les changements de désignation des séries devraient avoir lieu vers le 7 juillet 2017. Bridgehouse a également présenté aujourd'hui le programme de tarification de lancement établi pour le Fonds d'actions mondiales Greystone (le programme de tarification FAMG), qui offre une réduction des frais de gestion et/ou des charges d'exploitation (frais) aux premières personnes qui investissent dans le Fonds d'actions mondiales Greystone.

Changements de désignation de séries prévus pour le début de juillet 2017

Bridgehouse entend mettre en oeuvre les changements de désignation suivants visant tous les Fonds vers le 7 juillet 2017 :

Ancienne désignation Nouvelle désignation Série K Série A Série KH Série AH Série L Série A Série LH Série AH Série M Série F Série MH Série FH

Conformément aux ententes conclues visant les titres d'une série faisant l'objet d'un changement de désignation, si les épargnants qui détiennent des titres d'une série touchée par un changement de désignation maintiennent un solde minimal de 100 000 $ par compte de Fonds ou si leur groupe financier maintient des actifs de 250 000 $, Bridgehouse fera à ces épargnants des distributions irrévocables et non facultatives sur les frais de gestion afin de s'assurer que le changement de désignation n'entraîne aucune hausse globale des frais de gestion et des charges d'exploitation. Ces distributions sur les frais de gestion s'appliqueront également aux titres supplémentaires que ces épargnants ont acquis au moyen d'une souscription, d'un échange ou d'un réinvestissement de distributions, tant que les épargnants qui détiennent des titres d'une série faisant l'objet d'un changement de désignation maintiennent un solde minimal de 100 000 $ par compte de Fonds ou que leur groupe financier maintient des actifs de 250 000 $. Pour plus de renseignements sur ces placements minimaux, sur les critères que doivent respecter les épargnants pour être admissibles aux ententes visant les séries faisant l'objet d'un changement de désignation et sur la définition de « groupe financier », veuillez vous reporter au prospectus simplifié actuel des Fonds.

Les épargnants détenant des titres d'une série touchée par un changement de désignation recevront un avis écrit au moins 21 jours avant la date de prise d'effet du changement de désignation des séries.

Le changement de désignation des séries n'entraînera pas une hausse des autres frais. Le traitement de ces changements ainsi que l'ensemble des frais et charges s'y rapportant seront pris en charge par Bridgehouse. Les changements de désignation des séries interviendront à leur valeur liquidative par titre respective à la date de prise d'effet du changement de désignation.

En prévision de ces changements de désignation à venir, il ne sera plus possible, à compter du 4 juillet 2017, de souscrire des titres des séries touchées par un changement de désignation.

Programme de tarification de lancement établi pour le Fonds d'actions mondiales Greystone

Le programme de tarification FAMG offre une réduction des frais des séries pertinentes aux premières personnes qui investissent dans le Fonds d'actions mondiales Greystone, de la façon suivante :

Série du Fonds d'actions mondiales Greystone Ratio des frais de gestion (après réduction) Série A 1,75 % Série AH 1,80 % Série K 1,75 % Série KH 1,80 % Série F 0,75 % Série FH 0,80 % Série M 0,75 % Série MH 0,80 %

Les réductions des frais seront offertes à tous les porteurs de titres actuels des séries pertinentes du Fonds d'actions mondiales Greystone, ainsi qu'aux épargnants qui souscrivent des titres des séries pertinentes jusqu'au 31 décembre 2017, inclusivement (la période de réduction) (collectivement, les épargnants admissibles). Les réductions des frais s'appliqueront aux titres supplémentaires du Fonds d'actions mondiales Greystone que les épargnants admissibles ont acquis au moyen d'une souscription, d'un échange ou d'un réinvestissement de distributions à l'extérieur de la période de réduction. Les frais applicables à ces séries de titres seront réduits moyennant une distribution sur les frais de gestion aux épargnants admissibles.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse), nom commercial de Les Associés En Placement Brandes et Cie depuis 2013, offre aux Canadiens des solutions de placement éprouvées en tirant parti de l'expertise de gestionnaires de placements de classe mondiale. Dans tout ce qu'elle entreprend, Bridgehouse s'engage à établir un partenariat avec les professionnels en placement de façon à aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers et à devenir des investisseurs plus avisés. Bridgehouse propose 30 fonds communs de placement offrant une variété de catégories d'actifs, de styles et d'objectifs pour satisfaire aux besoins individuels sur le plan de la croissance ou du revenu. Nos gestionnaires de placements ont tous recours à une approche de gestion active, dans le but de faire mieux que les indices de référence et leurs concurrents et d'aider les investisseurs à se constituer un patrimoine à long terme dans leurs portefeuilles. Les investisseurs peuvent accéder en un seul endroit à l'expertise de cinq gestionnaires de placements de classe mondiale : Brandes Investment Partners, L.P., Greystone Managed Investments Inc., Gestion d'actifs Lazard (Canada), Gestionnaires de placements Sionna et Morningstar Associates, Inc.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Bridgehouse, vous pouvez consulter le site bridgehousecanada.com

Les Associés En Placement Brandes et Cie, exploitée sous le nom Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l'intermédiaire de courtiers inscrits, et non par Bridgehouse. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être liés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas forcément une indication du rendement futur.

Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif seulement.

