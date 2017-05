Invitation média - RATP et Communauto : annonce économique dans le domaine des transports publics et de l'autopartage







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une annonce économique inédite dans le secteur des transports publics. L'annonce sera faite en compagnie de Communauto, entreprise d'autopartage canadienne opérant sur le territoire français et de son représentant, M. Benoit Robert, président fondateur et directeur général et d'Élizabeth Borne, présidente de la Régie autonome des Transports Parisiens (RATP).

Quand : Mardi 16 mai 2017

Heure : 16h45

Lieu de la conférence de presse : Palais des Congrès, 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 1H5 - Salon d'exposition UITP - Kiosque 2D130

Accréditation : Salle de Presse (5e étage). Accès sur présentation du badge de presse à la sécurité

