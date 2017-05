Inondations dans plusieurs régions du Québec - La ministre Lucie Charlebois invite les sinistrés à faire preuve de la plus grande prudence au moment de réintégrer leur domicile







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Alors qu'une partie des personnes affectées par les inondations dans plusieurs régions du Québec commencent à réintégrer leur domicile, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, invite les sinistrés à faire preuve de prudence à l'occasion de leur retour à la maison.

Citation

« Des précautions sont à prendre lors de la réintégration du domicile. J'invite toutes les personnes touchées par les inondations à se renseigner sur les mesures qui s'imposent. Pensons notamment à la moisissure, aux aliments périssables ou bien aux différents appareils de chauffage qui peuvent provoquer des intoxications au monoxyde de carbone. Je tiens à souligner que plusieurs outils et ressources sont disponibles pour répondre aux questions des citoyens et qu'il est important de les utiliser. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Faits saillants

Certaines précautions s'imposent au moment de revenir dans une maison qui a été inondée. Par exemple, il faut nettoyer, désinfecter et assécher tout ce qui a subi des dégâts d'eau pour éviter l'apparition de moisissures. Par ailleurs, tous les appareils à combustible, comme une pompe, une chaufferette d'appoint ou un nettoyeur haute pression, doivent être utilisés et entretenus selon les règles de sécurité pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone. Il est d'ailleurs recommandé de se munir d'un avertisseur de monoxyde de carbone à pile. De même, il est essentiel de vérifier si l'eau et les aliments sont propres à la consommation.

Pour des consignes plus précises, on peut consulter le document Réintégrer son domicile.



De l'aide demeure disponible dans les milieux affectés de la part des intervenants psychosociaux du réseau de la santé et des services sociaux.

On peut consulter les différents outils d'intervention psychosociale à l'adresse suivante :

http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/documentation.aspx

En outre, les citoyens peuvent recevoir de l'aide de nature psychosociale en communiquant en tout temps avec le service Info Social par le 811.

Pour obtenir toute l'information relative aux inondations en cours, la population peut s'abonner au compte Twitter @urgencequebec, visiter la page Facebook Urgence Québec et consulter le site gouvernemental www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Les citoyennes et les citoyens ainsi que les entreprises directement touchées par les inondations sont invités à communiquer avec Services Québec en composant le 1 877 644-4545 entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi tous les jours, pour se renseigner sur les programmes et services du Gouvernement du Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 12:52 et diffusé par :