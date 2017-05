AutoMobility LAtm déclare ouverte la phase d'inscription à son concours 2017 Top Ten Automotive Startupstm







Les principaux acteurs de l'industrie automobile sont invités jusqu'au 15 juillet à soumettre leurs demandes d'inscription pour être reconnus par AutoMobility LA

LOS ANGELES, 15 mai 2017 /PRNewswire/ -- L'organisateur du salon automobile de Los Angeles (LA Auto Show®), AutoMobility LAtm, a annoncé aujourd'hui l'acceptation des inscriptions à son concours 2017 Top Ten Automotive Startupstm (Top Ten). Dans la foulée du succès de 2016, le concours de cette année reconnaîtra les startups présentant les plus grandes innovations et le meilleur potentiel pour façonner l'avenir de la nouvelle industrie du transport.

Les dix premiers vainqueurs et les trois premiers finalistes seront annoncés avant le salon 2017 de AutoMobility LA qui se déroulera au Los Angeles Convention Center du 27 au 30 novembre. La startup lauréate aura droit à une conférence-débat en direct avec les experts des secteurs des technologies et de l'automobile dans l'après-midi du mardi 28 novembre. Parmi les experts participants, figurent Bill Tai, le renommé investisseur en capital-risque de la Silicon Valley, Norman Firchau, président et chef de la direction de Porsche Consulting North America, et Jeff Henshaw, responsable du programme Quantum Computing Microsoft.

Les startups sont invitées à s'inscrire en consultant le site : https://automobilityla.com.

Les Top Ten de AutoMobility LA seront sélectionnés par un jury choisi composé de cadres supérieurs de sociétés telles que Elektrobit, NVIDIA et The Drive de Time Inc. ainsi que Porsche Consulting, Microsoft et l'équipe de direction du LA Auto Show.

Les finalistes du Top Ten recevront un accès exclusif à AutoMobility LA et disposeront d'un espace d'exposition dans le pavillon de la technologie, situé à l'extérieur du Los Angeles Convention Center. Les startups seront également reconnues devant 25 000 professionnels des médias, leaders visionnaires influents, constructeurs automobiles, titans des technologies, concepteurs, développeurs, investisseurs, concessionnaires, représentants du gouvernement, analystes, startups concurrentes et plus encore.

En outre, les gagnants du Top Ten de 2017 auront pleinement accès à tous les principaux événements de réseautage de AutoMobility LA et recevront une invitation exclusive à une réception VIP avec l'équipe de direction de AutoMobility LA, les membres du Conseil consultatif, les principaux investisseurs et les dirigeants de l'industrie. On leur remettra également une liste de mentors composée d'investisseurs en capital-risque et d'entrepreneurs sélectionnés pouvant fournir des conseils en affaires.

« Notre concours Top Ten reflète vraiment l'esprit de AutoMobility LA, une célébration de la nouvelle industrie de la mobilité », a déclaré Lisa Kaz, présidente et chef de la direction d'AutoMobility LA et du LA Auto Show. « Alors que la nouvelle industrie de la mobilité poursuit son évolution, notre objectif est de reconnaître les entreprises qui révolutionnent véritablement l'espace automobile traditionnel et élaborent le prochain produit ou service qui vont changer notre vie ».

Parmi les lauréats Top Ten antérieurs, figurent Argus Cyber Security, Elio Motors, EverCharge, Inc., High Mobility, HopSkipDrive (qui ont reçu un soutien financier important après leur participation aux Top Ten) et PolySync.

AutoMobility LA acceptera les inscriptions à Top Ten du 15 mai au 15 juillet 2017. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez consulter le site : www.automobilityla.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et de AutoMobility LA

Célébrant sa 110e édition, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) inaugure chaque année la saison des grands salons automobiles nord-américains. En 2016, les Press & Trade Days de ce salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir AutoMobility LAtm, la première foire commerciale où convergent les technologies et l'industrie automobile pour lancer de nouvelles solutions et technologies et pour relever les défis majeurs qui définiront les transports de demain. AutoMobility LA 2017 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 27 au 30 novembre, entre divers lancements de nouveaux véhicules de marque. Le LA Auto Show 2017 sera ouvert au public du 1 au 10 décembre. AutoMobility LA est le lieu où la nouvelle industrie automobile conclut des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias du monde entier. Le LA Auto Show est approuvé par la Greater L.A. New Car Dealer Association et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières actualités sur le salon, suivez LA Auto Show sur Twitter à twitter.com/LAAutoShow ou via Facebook à facebook.com/LAAutoShow et, pour les alertes, abonnez-vous à http://www.laautoshow.com/. Pour plus d'informations sur AutoMobility LA, veuillez consulter le site http://www.automobilityla.com/.

