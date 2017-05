ASUS Canada et Best Buy Canada réalisent le voeu d'un jeune adepte de jeux d'ordinateur de l'île de Vancouver







VICTORIA, BC--(Marketwired - 15 mai 2017) - Dans un parfait exemple de stratégie « joueurs contre environnement », c'est-à-dire lorsque les joueurs se rallient contre l'ennemi plutôt que de s'affronter l'un l'autre, Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD Colombie-Britannique et Yukon, ASUS Canada et Best Buy Canada Ltée ont uni leurs forces pour réaliser le voeu de Kenny, un petit garçon de neuf ans adepte de jeux d'ordinateur. L'ennemi commun à vaincre? La leucémie, contre laquelle Kenny livre un dur combat.

« Nous avons constaté que grâce à la réalisation de leur voeu, l'incertitude des enfants fait place à l'espoir, la force et la joie », affirme Ross Hetherington, chef de la direction, Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Colombie-Britannique et Yukon. « Kenny mène une bataille difficile contre la leucémie aiguë lymphoblastique. Quand il a demandé un nouveau système de jeu sur ordinateur, nous savions que nous aurions besoin d'aide pour réaliser son voeu. Best Buy et ASUS sont venus à notre secours et ont fait une importante contribution. »

Le voeu de Kenny a été révélé dans le magasin Best Buy du centre commercial Uptown Mall de l'île de Vancouver, où ASUS avait fait livrer divers articles par avion, dont un ordinateur de jeu Republic Of Gamers haut de gamme, des moniteurs doubles, des accessoires de qualité supérieure et des vêtements de l'équipe de sport électronique Echo Fox, pour offrir au garçon une expérience de jeu sensationnelle. Best Buy Affaires a fait don d'un nouveau bureau, d'un système de son ambiophonique, d'un logiciel et d'accessoires pour compléter le tout.

« L'une des cinq valeurs fondamentales d'ASUS est le courage. Nous nous efforçons de l'inspirer chez nos employés et notre entourage », explique Vivian Lien, directrice commerciale, ASUS Amérique du Nord. « Nous admirons le grand courage de Kenny et nous sommes reconnaissants d'avoir eu la chance de contribuer à la réalisation de son voeu. Nous avons préparé un système de jeu exceptionnel pour Kenny et nous lui avons fourni du matériel haute performance, en espérant ainsi continuer à l'inspirer et à lui permettre de vivre pleinement sa passion pour les jeux. »

« Après avoir entendu l'histoire de Kenny, c'était un honneur pour l'équipe de Best Buy Affaires d'exaucer son voeu », raconte Jean-Marc Rondeau, superviseur, Best Buy Affaires. « Nous avons contacté ASUS pour leur demander s'ils voulaient collaborer avec nous pour ce beau projet et ils ont tout de suite accepté. Nous espérons que le nouveau système de jeu de Kenny lui apportera beaucoup de plaisir et de joie. »

Kenny avait vraiment hâte d'apporter tout son nouvel équipement à la maison pour l'installer et commencer à jouer le plus tôt possible.

« Nous sommes reconnaissants envers Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu d'avoir réalisé le voeu de Kenny », a déclaré Mary, la maman de Kenny. « Nous sommes tous très contents pour lui, nous sommes certains que ce divertissement va non seulement lui faire du bien, mais nous aidera aussi à oublier les épreuves que nous avons traversées. Nous tenons à remercier Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu ainsi que les donateurs et les bénévoles qui ont contribué. »

Liste complète des articles qu'a reçus Kenny pour son voeu :

À propos de Make-A-Wish/Fais-Un-Voeu Colombie-Britannique et Yukon

La mission de Make-A-Wish®/Fais-Un-VoeuMD est de réaliser les voeux d'enfants dont la santé est gravement menacée, afin d'apporter espoir, force et joie. Notre section de la Colombie-Britannique et du Yukon a réalisé plus de 1 900 voeux depuis sa fondation en 1983. Notre objectif est d'exaucer 150 voeux en 2017.

À propos d'ASUS Canada

ASUS figure sur la liste des entreprises les plus admirées au monde, publiée par le magazine Fortune, et vise à créer des produits pour la vie intelligente d'aujourd'hui et de demain. Notre vaste gamme de produits inclut Zenbo, ZenFone, ZenBook et une variété d'appareils et de composants, ainsi que les technologies RA, RV et IdO. ASUS emploie plus de 17 000 personnes à l'échelle mondiale et plus de 5 500 talents de calibre international en recherche et développement. Axée sur l'innovation et la qualité, l'entreprise a remporté 4 385 prix et atteint des revenus d'environ 13,3 milliards de dollars américains en 2016.

À propos de Best Buy Canada

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec près de 200 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Magasins Best Buy Ltée s'engage à venir en aide aux collectivités dans lesquelles elle a pris racine, par l'entremise de programmes et de partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez BestBuy.ca.

