Grappe en intelligence artificielle : un atout stratégique pour l'avenir de la métropole







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain se réjouit de la création d'un comité d'orientation chargé d'élaborer le premier plan stratégique de la future grappe québécoise en intelligence artificielle. L'annonce en a été faite aujourd'hui en présence du premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, et de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, madame Dominique Anglade. Il s'agit d'un secteur d'activité hautement stratégique et l'annonce d'aujourd'hui est un geste concret qui prépare l'avenir de l'intelligence artificielle dans la métropole.

L'intelligence artificielle : un secteur sur lequel tous les acteurs économiques doivent miser

« L'intelligence artificielle est un domaine en pleine croissance qui occupera d'ici quelques années une place prépondérante dans notre économie. Le moment est venu de miser sur ce secteur, et Montréal se positionne avantageusement puisque l'expertise de nos entreprises et de nos universités dans le domaine est maintenant reconnue dans le monde. Nous devons continuer à mettre les efforts pour accentuer notre position, et la Chambre invite les entreprises de la métropole de tous les secteurs à se préparer, à ajuster leurs modèles d'affaires, à investir et à s'engager résolument dans cette révolution technologique déjà en cours », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

L'Université de Montréal comme hôte du comité d'orientation de la grappe

« La Chambre plaide depuis de nombreuses années en faveur d'un rapprochement entre les entreprises et le milieu de la recherche universitaire. L'annonce d'aujourd'hui qui désigne l'Université de Montréal comme hôte du comité d'orientation de la grappe en intelligence artificielle vient concrétiser cette alliance entre les deux milieux. L'Université de Montréal est une institution phare de la métropole et son leadership sera certainement un précieux atout pour la nouvelle grappe », a poursuivi M. Leblanc.

100 M$ pour le développement de la future grappe

« Les 100 millions de dollars sur cinq ans annoncés dans le dernier budget pour la création et le développement de la grappe permettront à cette dernière de devenir un acteur central au sein de la supergrappe canadienne annoncée par le gouvernement fédéral. L'expertise de la métropole, qui compte plus de 150 chercheurs en intelligence artificielle, est déjà reconnue à l'échelle internationale. Cet investissement permettra à Montréal de se positionner comme le principal pôle du développement de la filière de l'intelligence artificielle au pays », a conclu M. Leblanc.

