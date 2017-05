41 900 $ amassés par les membres de l'Assemblée nationale pour la collecte de fonds « Projet S.O.S. Italia »







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une somme de 41 900 $, amassée par les membres de l'Assemblée nationale dans le cadre de la collecte de fonds « Projet S.O.S. Italia », a été remise à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux sinistrés du séisme ayant secoué le centre de l'Italie le mercredi 24 août 2016.

Cette somme a été annoncée ce midi par la députée de Jeanne-Mance-Viger, Filomena Rotiroti, en compagnie de la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Weil, au cours d'une conférence de presse visant à faire le point sur la collecte de fonds « Projet S.O.S. Italia ».

Rappelons qu'une aide financière d'urgence de 60 000 $ avait été versée à la Croix-Rouge en août dernier par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le ministère de la Sécurité publique pour soutenir son intervention en Italie.

Citations :

« La générosité et la solidarité du peuple québécois envers les victimes du séisme en Italie sont remarquables. Les Québécoises et Québécois d'origine italienne, qui ont lancé le "Projet S.O.S. Italia", représentent quelque 300 000 personnes qui contribuent avec dynamisme à la prospérité du Québec dans tous les secteurs d'activité. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à cette collecte de fonds. »

Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

« Je me réjouis de l'entraide spontanée qui s'est manifestée. Je suis fière, en particulier, des sommes recueillies par mes collègues de l'Assemblée nationale, tous partis confondus, pour soutenir les sinistrés et contribuer à la reconstruction. Il s'agit d'un bel élan de solidarité avec la communauté italienne, une communauté qui a été et qui demeure, par sa taille et son dynamisme, d'un apport exceptionnel pour l'ensemble du Québec dans tous les domaines. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Le Québec entretient depuis toujours un sentiment d'attachement envers la communauté italienne. Dès les premiers instants, j'ai sollicité tous les élus de l'Assemblée nationale, de tous les partis, afin d'amasser des fonds supplémentaires pour soutenir les victimes du séisme qui s'est déroulé en août dernier. Je les remercie d'avoir répondu à l'appel. Je tiens à souligner, auprès de la population, que chaque don que vous faites permet vraiment à des milliers de gens de surmonter des épreuves causées par des catastrophes naturelles. Votre générosité peut faire une grande différence. »

Filomena Rotiroti, députée de Jeanne-Mance-Viger

Faits saillants :

Le mercredi 24 août 2016, un séisme de magnitude 6,2 a secoué le coeur de l'Italie, entre les régions du Latium, de l'Ombrie et des Marches.

Ce séisme a causé la mort de 298 personnes et fait près de 400 blessés.

Le 26 août 2016, le Gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé le versement d'une aide d'urgence de 120 000 $ au fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne.

