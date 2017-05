Optimisons les réserves de sang pour la période estivale!







OTTAWA, ON--(Marketwired - 15 mai 2017) - Avec le long week-end de mai qui approche, l'été est à nos portes. Il est donc temps que tous les Canadiens qui peuvent donner du sang retroussent leurs manches et aillent donner du sang.

Chaque printemps, la Société canadienne du sang donne un coup de pouce aux réserves de sang afin de préparer la période estivale, pendant laquelle beaucoup de donneurs profitent des activités en plein air ou voyagent au soleil.

Cette année, le niveau des réserves est plus bas que d'habitude en raison des tempêtes hivernales et des pluies printanières qui ont sévi. Nous avons assez de sang pour répondre aux besoins des patients aujourd'hui, mais nous devons en recueillir davantage avant l'été.

Les personnes atteintes du cancer, les victimes d'accidents et les personnes atteintes de troubles sanguins ont besoin de transfusions chaque jour, et ce, même pendant l'été. Aussi, afin de pouvoir répondre à leurs besoins, nous devons prévoir plus de sang dans les réserves pour compenser l'absence de nombreux donneurs pendant cette période.

Nous encourageons tout le monde à retrousser ses manches pour amener les réserves de sang à un niveau optimal.

« Les besoins en sang des patients ne font jamais de pause. Pour pouvoir continuer à leur fournir le sang dont ils ont besoin pendant l'été, nous devons recueillir 16 000 dons chaque semaine », précise Mark Donnison, vice-président aux relations avec les donneurs.

Bien que le sang du groupe O soit le plus demandé, nous encourageons aussi les personnes des autres groupes sanguins à prendre rendez-vous dès aujourd'hui pour aller donner du sang et combler les 3 000 rendez-vous qu'il nous reste à pourvoir chaque semaine.

Le saviez-vous?

Bien que la moitié de la population canadienne puisse donner du sang, seuls 4 % en donnent. C'est ce petit groupe de personnes qui fournit le sang dont a besoin l'ensemble des patients au Canada. Alors afin de marquer le 150e anniversaire du Canada, répondez en masse à notre appel! Allez donner du sang entre amis ou faites-en une activité de groupe.

Vous souhaitez vous impliquer et sauver des vies?

Prenez un rendez-vous et ne l'oubliez pas.

Allez donner du sang en famille, entre amis ou avec vos collègues. La plupart des personnes qui donnent du sang pour la première fois le font en groupe.

Entrez tout simplement dans un centre de collecte pour faire un don. La liste de nos centres de collecte est disponible sur sang.ca ou sur notre application mobile.

Pour connaître les autres moyens de redonner la vie et prendre rendez-vous, téléchargez notre application mobile, DonDeSang, ou allez sur sang.ca.

À propos de la Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est l'organisation nationale qui gère l'approvisionnement en sang, en produits sanguins et en cellules souches pour les provinces et les territoires du Canada, sauf le Québec. Elle assure également la gestion des dons et des greffes d'organes pour l'ensemble du pays dans le cadre d'un modèle de prestation de service interprovincial. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une organisation unique dans le milieu canadien de la santé. La Société canadienne du sang est réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques. Elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires. La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif.

