Le gouvernement du Canada décerne les plus hautes distinctions aux champions des sciences du pays







Reconnaissance du travail des lauréats visant à inspirer la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs

OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - Un scientifique utilise des insectes du Canada et des tropiques épinglés et préservés ainsi que des insectes vivants, comme des phasmes-bâtons, pour expliquer la physique à plus de 9 000 élèves au fil des ans. Une équipe de chercheurs a recours à des programmes de promotion en génie et en programmation informatique pour encourager les filles à partir de la septième année à poursuivre une carrière dans ces disciplines. Ils ont un objectif commun : faire en sorte que les sciences soient importantes pour les prochaines générations d'élèves qui seront les ingénieurs, les architectes, les enseignants et les chercheurs de demain.

Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a remis deux prix, décernés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), à des Canadiens qui se sont donné pour mission de sortir l'apprentissage des sciences de la salle de classe et de transmettre le relai aux jeunes gens auxquels ils enseignent.

Jeremy McNeil a reçu le Prix du CRSNG pour la promotion des sciences (catégorie individuelle), d'une valeur de 10 000 $. Ce professeur de biologie de la Western University utilise régulièrement des insectes, comme les monarques, pour expliquer les principes de la physique à ses élèves.

L'Ontario Network of Women in Engineering (ONWiE) a reçu le Prix du CRSNG pour la promotion des sciences (catégorie groupe) d'une valeur de 25 000 $ pour ses efforts visant à encourager la participation de jeunes femmes dans le domaine du génie. L'un des programmes du réseau, Go CODE Girl, offre aux filles de la septième à la onzième année en Ontario la possibilité d'en apprendre davantage sur la programmation informatique et le développement de logiciels.

Les Prix du CRSNG pour la promotion des sciences donnent au milieu des sciences du Canada la possibilité de récompenser, d'appuyer et d'encourager des ambassadeurs des sciences exceptionnels et d'inciter les jeunes à poursuivre une carrière en sciences, en génie, en technologie et en mathématiques (STIM). Les compétences que les jeunes scientifiques acquièrent en cours de route, par exemple en posant des questions audacieuses ou en utilisant leur imagination pour résoudre des problèmes complexes, les aident à jouer un rôle important dans leur collectivité et les mettent sur la bonne voie pour trouver un jour l'emploi de leur rêve. Grâce à leurs idées, leurs découvertes et leurs inventions, de nouvelles possibilités s'ouvriront, à l'appui d'une économie robuste et d'une classe moyenne en pleine croissance.

Les faits en bref

Les Prix du CRSNG pour la promotion des sciences ont récompensé huit particuliers et huit groupes depuis leur création en 2009.

Au cours des 40 dernières années, Jeremy McNeil a donné des exposés sur les insectes, expliquant en particulier la migration des monarques, aux enfants des écoles primaires et secondaires de langue française et anglaise au Canada et ailleurs en Amérique du Nord ainsi qu'en Chine, en Europe et en Australie. Il a ainsi sensibilisé plus de 9 000 élèves au fil des ans.

a donné des exposés sur les insectes, expliquant en particulier la migration des monarques, aux enfants des écoles primaires et secondaires de langue française et anglaise au et ailleurs en Amérique du Nord ainsi qu'en Chine, en et en Australie. Il a ainsi sensibilisé plus de 9 000 élèves au fil des ans. ONWiE a mobilisé plus de 17 000 filles et leurs parents. Pour les encourager à étudier en sciences et en génie, le réseau a mis sur pied diverses activités pratiques, par exemple un atelier où les filles ont appris à construire un bras robotisé qui transférait du sable d'une tasse à l'autre.

Ces prix ont été décernés dans le cadre de l'Odyssée des sciences - célébration de la découverte et de l'innovation qui dure dix jours, soit du 12 au 21 mai, à l'occasion de laquelle des centaines d'activités sont organisées au pays pour faire valoir l'importance des sciences et faire connaitre les réalisations canadiennes en sciences et en technologie.

Citations

« Le gouvernement est fier d'appuyer les lauréats d'aujourd'hui pour leurs contributions exceptionnelles à la science. Les efforts qu'ils déploient pour former et inspirer de nouvelles générations d'élèves contribuent à la création d'une culture axée sur la curiosité, pilier de la recherche et de l'innovation. C'est un honneur de souligner leurs réalisations, et je me réjouis à la perspective de travailler avec eux afin de stimuler l'intérêt des jeunes Canadiens pour les sciences. »

L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

« Le CRSNG est heureux de lancer l'Odyssée des sciences pour la deuxième année de suite et de rendre hommage à ces lauréats pour leur travail inspirant et leur important dévouement. Les scientifiques comme M. McNeil et les groupes comme ONWiE jouent un rôle dans la façon dont les jeunes voient les sciences et le génie en les faisant participer à des expériences pratiques. Ils ont vraiment une influence positive sur les milliers de jeunes qui sont porteurs d'un avenir brillant pour notre pays. »

B. Mario Pinto, président, CRSNG

Liens connexes

Au sujet du CRSNG

Chaque année, le CRSNG investit plus d'un milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs, chercheurs de calibre mondial, font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les entreprises des découvertes et des découvreurs. Les partenariats que le CRSNG permet d'établir entre les chercheurs et les entreprises contribuent à orienter la R et D, à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché et à réduire les risques associés au développement de technologies à fort potentiel.

Le CRSNG offre également des bourses et de la formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 11:50 et diffusé par :