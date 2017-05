Avis aux médias - Son Excellence Mme Sharon Johnston assistera à la cérémonie de remise du prix Parce que les mères sont le pivot familial







OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence Mme Sharon Johnston prononcera une allocution à l'occasion de la remise du prix Parce que les mères sont le pivot familial 2017 du programme HIPPY Canada (Enseignement à domicile pour les parents d'enfants d'âge préscolaire) dans le cadre d'une cérémonie qui se déroulera à l'ambassade de France, à Ottawa, le mardi 16 mai 2017, à 18 h. Mme Johnston est présidente d'honneur du programme HIPPY Canada.

Les lauréats de 2017 sont Mme Sophie Grégoire Trudeau ainsi que deux mères participant au programme HIPPY, Mayssa Haj Ali, mère réfugiée (HIPPY Ottawa) et Tracy Joseph, mère de Vancouver (HIPPY autochtone).

À propos du prix Parce que les mères sont le pivot familial du programme HIPPY

Chaque année, plusieurs prix Parce que les mères sont le pivot familial sont décernés--le premier à une mère canadienne éminente qui a remporté un succès notable dans ses activités communautaires, et à des mères du regroupement HIPPY qui, en utilisant le programme, a accru son bien-être et celui de ses enfants.

À propos de HIPPY Canada

HIPPY est un programme fondé sur des données probantes qui vise à soutenir les parents, et plus particulièrement les mères, dans leur rôle essentiel de premier et principal enseignant de leurs enfants. HIPPY renforce les familles et les communautés en donnant aux mères les outils nécessaires pour favoriser le succès de leurs enfants à l'école.

Présentement HIPPY Canada offre des services dans 18 centres multiculturels et 10 centres autochtones. Le regroupement a aidé plus de 10 000 mères à faible revenu, nouvellement arrivées ou autochtones. Pour en savoir davantage, visitez www.hippycanada.ca. (en anglais seulement)

Les représentants des médias qui désirent couvrir l'évènement sont priés d'en aviser l'ambassade de France avant 12 h le jour de l'événement et de se présenter à 16 h 45.

