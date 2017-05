Mise sur pied de la Table citoyenne du DGEQ - Recherchés : 12 citoyens pour porter la voix des électeurs







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) recherche des personnes de tout horizon représentant la société québécoise, provenant de différentes régions et intéressées par les enjeux touchant les élections et la vie démocratique pour constituer une nouvelle instance : la Table citoyenne.

Mandat

La Table citoyenne est un espace de réflexion et de discussions visant à fournir un éclairage citoyen au DGEQ. Ses membres auront comme mandat de renseigner notre institution sur les préoccupations des électeurs québécois. Dans l'intérêt de la population, ils donneront leur opinion de façon non partisane et impartiale sur divers enjeux concernant les élections, l'exercice du droit de vote, le financement politique, les moyens pour augmenter la participation électorale, ou tout autre sujet lié à la vie démocratique.

Des citoyens motivés plutôt que des experts

« Je suis d'avis que les questions relatives à nos élections concernent d'abord et avant tout les électeurs et non seulement les partis politiques ou encore les spécialistes. Ce sera pour nous un moyen d'établir un dialogue avec des électeurs, et même avec de futurs électeurs, et ce, afin de mieux connaître leurs besoins en matière électorale », affirme le directeur général des élections, Pierre Reid.

Ce sont les idées et les opinions de personnes qui ont un intérêt pour les questions liées à la vie démocratique qui sont recherchées. Les membres de la Table n'ont donc pas à agir à titre d'experts des thèmes qui y seront abordés, mais plutôt à être animés par la volonté de contribuer à améliorer les façons de faire pour la tenue des élections au Québec.

La Table citoyenne en bref

Douze membres aussi représentatifs que possible de la société québécoise;

Discussions, réflexions et échanges dynamiques;

De deux à trois rencontres par année au bureau du DGEQ, à Québec;

Mandat de deux ans, renouvelable une fois;

Indemnité quotidienne de 250 $;

Frais de transport et d'hébergement remboursés;

Travaux rendus publics, tout en préservant l'anonymat des propos.

Pour plus d'information

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et de sélection et pour connaître les règles de fonctionnement de la Table citoyenne, consultez la page Web de la Table.

Les personnes qui souhaitent soumettre leur candidature sont invitées à remplir le formulaire en ligne prévu à cet effet avant le 1er juin, à 16 h 30.

Pour toute question au sujet de la Table citoyenne, communiquez avec nous au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ou écrivez-nous à l'adresse info@electionsquebec.qc.ca .

