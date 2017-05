Courir pour une bonne cause : Le Défi caritatif Banque Scotia est en marche!







Les participants à la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa réuniront des fonds pour 64 organismes de bienfaisance

OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - Les coureurs qui participeront, les 27 et 28 mai 2017, à la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa pourront faire un pas de plus, en prenant part au Défi caritatif Banque Scotia afin de réunir des fonds pour l'un des 64 organismes de bienfaisance locaux et nationaux.

« Nous fêtons le 150e anniversaire du Canada, et pour les coureurs, la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa -- la plus longue fin de semaine pour la course au Canada -- est l'occasion rêvée de faire preuve de la proverbiale générosité des Canadiens, a déclaré Carole Chapdelaine, première vice?présidente, région du Québec et de l'Est de l'Ontario de la Banque Scotia. Quelle que soit l'épreuve à laquelle ils s'inscrivent, les coureurs peuvent, en prenant part au Défi caritatif de la Banque Scotia, faire oeuvre utile dans la communauté. »

Le Défi caritatif de la Banque Scotia est un programme de collecte de fonds clés en main, grâce auquel les coureurs peuvent facilement financer l'organisme de bienfaisance de leur choix et produire un impact retentissant sur leur communauté. Grâce au Défi caritatif de la Banque Scotia, les coureurs qui s'inscrivent à la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa peuvent à la fois sensibiliser le public et amasser des fonds. La totalité des fonds recueillis est versée aux organismes de bienfaisance participants, puisque la Banque Scotia paie tous les frais de transaction et de carte de crédit.

En plus des fonds réunis par les coureurs, les organismes de bienfaisance participants peuvent aussi toucher des sommes supplémentaires grâce aux prix du Défi caritatif de la Banque Scotia :

1. Organisme de bienfaisance officiel récoltant le plus de fonds

1. Premier rang : 4 250 $

2. Deuxième rang : 2 500 $

3. Troisième rang : 1 500 $

2. Organisme de bienfaisance officiel attirant le plus de coureurs-financeurs

1. Premier rang : 4 250 $

2. Deuxième rang : 2 500 $

3. Troisième rang : 1 500 $

3. Organisme de bienfaisance officiel inscrivant la meilleure moyenne de fonds par coureur?financeur

1. Premier rang : 4 250 $

2. Deuxième rang : 2 500 $

3. Troisième rang : 1 500 $

Voici comment vous pouvez participer :

En amassant des fonds. Les participants à la course peuvent, sur le site Courez Ottawa (RunOttawa.ca/fr), s'inscrire au Défi caritatif de la Banque Scotia et réunir des fonds à titre personnel ou avec une équipe représentant un organisme de bienfaisance. Vous êtes déjà inscrit à la course? Il n'est pas trop tard pour vous inscrire comme coureur-financeur!

Les participants à la course peuvent, sur le site Courez Ottawa (RunOttawa.ca/fr), s'inscrire au Défi caritatif de la Banque Scotia et réunir des fonds à titre personnel ou avec une équipe représentant un organisme de bienfaisance. Vous êtes déjà inscrit à la course? Il n'est pas trop tard pour vous inscrire comme coureur-financeur! En faisant un don. Chacun peut appuyer un organisme de bienfaisance en faisant un don ponctuel sur la page Défi caritatif de la Banque Scotia. Chaque don, même modeste, est un pas sur la bonne voie!

Chacun peut appuyer un organisme de bienfaisance en faisant un don ponctuel sur la page Défi caritatif de la Banque Scotia. Chaque don, même modeste, est un pas sur la bonne voie! En encourageant les coureurs. Si vous avez des parents ou des amis qui sont inscrits comme coureurs, venez les acclamer sur le parcours de la course et au fil d'arrivée. Vous pouvez aussi encourager les coureurs en ligne grâce au mot-clic #courseScotia.

Si vous avez des parents ou des amis qui sont inscrits comme coureurs, venez les acclamer sur le parcours de la course et au fil d'arrivée. Vous pouvez aussi encourager les coureurs en ligne grâce au mot-clic #courseScotia. En prenant part à la course. Pour consulter l'information et les horaires des différentes épreuves, nous vous invitons à prendre connaissance des Informations sur la fin de semaine sur le site Web de la Fin de semaine des courses Tamarack d' Ottawa .

Le 2 KM d'Ottawa, qui commence à 15 h le 27 mai, sera suivi du 5 KM HTG Sports d'Ottawa à 16 h et du 10 KM d'Ottawa à 18 h 30. Le Marathon d'Ottawa Banque Scotia, qui commence à 7 h le 28 mai, sera suivi du Marathon d'Ottawa pour les enfants Banque Scotia à 8 h, puis du Demi?marathon d'Ottawa Banque Scotia à 9 h. Pour connaître tous les détails, veuillez consulter les Informations sur la ligne de départ.

« Les coureurs d'Ottawa et ceux qui les appuient font preuve d'une générosité exceptionnelle depuis des années dans le cadre de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa, a confié John Halvorsen, directeur de l'événement. Grâce au Défi caritatif Banque Scotia, qui permet à 64 organismes de bienfaisance locaux et nationaux de profiter de cette générosité, les coureurs peuvent facilement leur verser les fonds recueillis. »

La Banque Scotia organise le Défi caritatif Banque Scotia dans le cadre de six marathons, commandités d'un océan à l'autre, à Montréal, Halifax, Ottawa, Calgary, Vancouver et Toronto. Dans les deux dernières années, le Défi caritatif Banque Scotia de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa a permis d'amasser plus de 1,6 million de dollars.

La Banque Scotia entend aider les jeunes à faire fructifier tout leur potentiel. Le Défi caritatif Banque Scotia témoigne de cette volonté et de cet attachement aux jeunes de notre communauté : la participation de nombreux organismes de bienfaisance fait rejaillir directement des avantages sur la jeunesse locale. Les jeunes sont les meneurs de demain, et il est essentiel de leur donner accès aux compétences et aux ressources dont ils ont besoin pour réussir. Chaque pas franchi aide les jeunes à faire leur chemin dans notre communauté.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 887 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de la Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa

La Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa a réuni, en 2016, près de 47 000 participants dans le cadre de six épreuves, dont le Marathon d'Ottawa Banque Scotia, le Demi?marathon d'Ottawa Banque Scotia, le 10 KM d'Ottawa, le 5 KM HTG Sports, le 2 KM d'Ottawa et le Marathon pour les enfants Banque Scotia. Dans le cadre du Défi caritatif Banque Scotia, les coureurs ont amassé près de 800 000$ pour des organismes de bienfaisance locaux et nationaux.

La Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa est l'une des deux seules compétitions pour coureurs dans le monde à accueillir deux courses Label d'or de l'IAAF : le 10 KM d'Ottawa et le Marathon d'Ottawa Banque Scotia. La Fin de semaine des courses Tamarack d'Ottawa 2017 se déroulera les 27 et 28 mai 2017. Nous vous invitons à visiter le site RunOttawa.ca/fr.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 11:16 et diffusé par :