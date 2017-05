Fermeture d'une entreprise détentrice d'un permis de commerçant itinérant - Avis aux anciens clients de Nettoyages Net-O-Matic

QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine à caractère religieux de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 38 105 $ pour...

QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur avise les anciens clients de l'entreprise Les Nettoyages Net-O-Matic (9039-0188 Québec inc.) qu'à la suite de la fermeture de l'entreprise, ils pourraient avoir droit à...