Retrait des accusations : Pluritec pourra se concentrer sur la croissance







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pluritec a été avisée aujourd'hui que les accusations qui pesaient contre elle et ses dirigeants, Jonathan Duguay et Gilles Cousineau ont été retirées. Cette procédure confirme que Pluritec est conforme aux lois et aux règles.

« Le retrait des accusations nous permet aujourd'hui de rectifier les faits à notre sujet, la gestion de Pluritec est saine, conforme et transparente. Pluritec est une entreprise honnête qui agit selon les règles. Je remercie nos clients de leur confiance et nos employés de leur soutien. Aujourd'hui, nous allons pouvoir concentrer toutes nos énergies sur la croissance de notre entreprise, à la création d'emploi en région et à la réalisation de projets structurants avec nos partenaires », dit Jonathan Duguay, directeur général de Pluritec.

À propos de Pluritec

La firme PLURITEC a été fondée en 1972 par le regroupement de quatre firmes de génie-conseil de la région de la Mauricie. PLURITEC a effectué une percée majeure au Centre-du-Québec à partir de 2005. PLURITEC est aujourd'hui une firme de consultants en ingénierie regroupant plus de 120 ingénieurs et techniciens spécialisés en mécanique, électricité, structure, génie civil et ingénierie environnementale. PLURITEC possède des bureaux à Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, Shawinigan, Thetford-Mines, Québec et Montréal. La réputation de PLURITEC repose sur son professionnalisme et le partage du savoir acquis dans l'élaboration des projets réalisés au Centre-du-Québec et en Mauricie depuis 45 ans. Pluritec intervient auprès des organismes publics, des villes et municipalités, des industries et des entreprises commerciales, ainsi que des institutions.

