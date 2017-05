375e anniversaire de fondation de Montréal - Le maire de Montréal annonce la programmation du 17 mai, journée anniversaire officielle de fondation de Montréal







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, accompagné de Mme France Chrétien Desmarais, présidente de la Société des célébrations du 375e, de M. Éric Fournier, associé et producteur exécutif chez Moment Factory et porte-parole pour le collectif Connexions Vivantes, mise en lumière du pont Jacques-Cartier, et du créateur du spectacle Montréal Avudo, M. Daniele Finzi Pasca, cofondateur de la Compagnie Finzi Pasca, auteur, metteur en scène, réalisateur et co-concepteur lumières, a dévoilé aujourd'hui à l'hôtel de ville de Montréal la programmation officielle de la journée du 17 mai, journée anniversaire de fondation de Montréal.

« C'est fièrement que nous dévoilons aujourd'hui les activités qui marqueront le 17 mai, journée historique hautement symbolique pour Montréal. Aux Montréalais, nous offrons des célébrations mémorables pour ce 375e anniversaire et cette journée du 17 mai en sera un moment-clé. 375 ans jour pour jour après l'arrivée des cofondateurs de Montréal et plusieurs millénaires après celle des peuples fondateurs, la fête sera à son apogée et une fois de plus cette date restera ancrée dans l'histoire de notre métropole », a déclaré le maire de Montréal.

« Le 375e anniversaire de Montréal, et particulièrement ce 17 mai, est une occasion exceptionnelle de redécouvrir l'histoire de Montréal. Les activités qui se succèderont tout au long de cette journée anniversaire témoigneront de tout le chemin parcouru et de l'apport de tous à cette cité moderne et audacieuse qu'est devenue Montréal », a ajouté M. Coderre.

« La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est très fière de sa programmation qui compte plus de 175 événements qui se déroulent partout à Montréal. J'invite les gens à venir célébrer notre métropole, son histoire, ses gens, ses quartiers et sa diversité. Le 17 mai sera une grande journée pour notre ville avec, entre autres, le spectacle unique de l'illumination du Pont Jacques-Cartier et la première du grand spectacle Montréal Avudo. Vive Montréal! », a ajouté Mme Chrétien Desmarais.

« Le spectacle d'inauguration de l'illumination du pont Jacques-Cartier mercredi soir sera un moment unique pour Montréal. Nous sommes vraiment fiers de cette réalisation, résultat d'une collaboration exceptionnelle entre des firmes et talents montréalais. Connexions vivantes deviendra sans contredit, pour les 10 prochaines années, une icône et une signature lumineuse exceptionnelle pour notre métropole, véritable vitrine de la créativité et de l'ingénierie montréalaise », a indiqué M. Éric Fournier.

« Montréal Avudo racontera un Montréal poétique, un Montréal qui suit le cours du rêve d'une enfant. On croise les histoires de personnes emblématiques plus ou moins connues qui ont marqué la ville à leur façon, en se concentrant autour du fleuve et du port qui sont au coeur du développement de Montréal. Le regard de cette enfant nous porte dans un monde où les époques, les grands jeux d'eau, la lumière, les images et la musique se superposent. On dessine ainsi une dimension émotionnelle qui se tourne vers le futur, où la nature, la diversité culturelle et les différentes formes de penser s'harmonisent », a expliqué M. Daniele Finzi Pasca.

Programmation de la journée du 17 mai

(MNA = médias non admis)

8h45 Envolée de cloches sur Montréal

Parvis de la Basilique Notre-Dame de Montréal

La sonnée symbolique de la cloche d'origine de l'Oratoire sera le point de départ de la grande envolée des cloches des églises du diocèse de Montréal.



9h Messe anniversaire patrimoniale

Basilique Notre-Dame de Montréal

En présence des chefs spirituels de diverses religions et de deux aînés Mohawks



10h30 Hommage aux fondateurs Jeanne-Mance et Paul de Chomedey sieur de Maisonneuve

Monument de Maisonneuve à la Place d'Armes

Chant mohawk au tambour

Dépôts de tributs floraux

Révérence au Monument dans le cadre du projet Merci Montréal! de l'École supérieure de ballet du Québec.



12 h Lumière sur les Premières Nations : Hommage à la Grande Paix de Montréal et aux milliers d'années de présence autochtone sur le territoire montréalais - territoire non-cédé

Terrasse de l'hôtel de ville de Montréal



14 h Première remise de l'Ordre de Montréal

Hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal

Suivi d'un vin d'honneur sur la terrasse



16 h Inauguration du Fort de Ville-Marie, lieu de fondation de Montréal

Legs officiel du 375e anniversaire de Montréal

Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Cérémonie d'inauguration précédée d'une visite privée de 20 minutes



17h30 Tapis rouge avant la réception officelle - Prise d'images

Centre des sciences de Montréal - Belvédère



17h30 Réception officielle du maire de Montréal (MNA)

Centre des sciences de Montréal - Belvédère



20 h 30 Première du spectacle multimédia, Montréal Avudo - Prise d'images sur le tapis bleu et pendant les cinq premières minutes de la représentation

Quai King Edward - Vieux-Port de Montréal



21 h 45 Connexions vivantes, Le pont Jacques-Cartier s'allume! - Prise d'images

Spectacle inaugural de 30 minutes avec une trame musicale mettant en vedette l'Orchestre métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin et une dizaine d'artistes montréalais.









Inauguration officielle par le maire de Montréal - Prise d'images

Terrasse du Belvédère Plusieurs rassemblements publics dans le Vieux-Port de Montréal et autres lieux avec diffusion de la trame musicale sur Rouge FM 107,3 et l'application AmpMe

