Le ministre Sébastien Proulx annonce une aide financière de 38 105 $ pour la restauration de l'église de Sainte-Anne-des-Monts







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine à caractère religieux de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 38 105 $ pour la réalisation de travaux de restauration à l'église de Sainte-Anne-des-Monts.

Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le montant de 38 105 $ permettra de réaliser la dernière phase de restauration de la toiture de l'église de Sainte-Anne-des-Monts. Il s'ajoute aux 192 818 $ attribués en novembre 2016 pour l'amorce des travaux.

Érigée de 1919 à 1925 et partiellement reconstruite en 1938, l'église de Sainte-Anne-des-Monts présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. Elle constitue un exemple représentatif des édifices religieux construits dans les décennies 1920 et 1930 au Québec. L'église de Sainte-Anne-des-Monts a été citée immeuble patrimonial par la municipalité en 2006.

En 2016-2017, le gouvernement a accordé un montant de 10 M$ pour la restauration de 55 biens, meubles et immeubles à caractère religieux situés à travers le Québec. L'aide financière est versée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, mandataire du ministère de la Culture et des Communications.

Citations :

« L'aide financière que nous annonçons aujourd'hui permettra de terminer les travaux de restauration entrepris l'automne dernier. Ce geste assurera la préservation de ce précieux immeuble patrimonial qui est au coeur de l'histoire de notre région. Je tiens tout spécialement à remercier les habitants de Sainte-Anne-des-Monts. C'est grâce à eux que ce chantier a pu être entrepris. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Notre gouvernement souhaite léguer aux générations futures un héritage historique, architectural et artistique qui contient l'ADN du Québec. La somme que nous annonçons aujourd'hui sera consacrée à des travaux qui assureront la préservation de la valeur patrimoniale de l'église de Sainte-Anne-des-Monts. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Le Conseil est fier d'accompagner les communautés comme celles de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine qui se mobilisent pour prendre en charge leur patrimoine culturel à caractère religieux. »

Jean-François Royal, président du Conseil du patrimoine religieux

