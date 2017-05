Stratégie maritime - volet Tourisme - La députée Caroline Simard lève la première pelletée de terre pour le parc des Navigateurs







SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE, QC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - La première pelletée de terre officialisant le début de la plus importante phase de construction du parc des Navigateurs a été levée aujourd'hui en présence de l'adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Caroline Simard. Cet événement précède le début de la construction, dès aujourd'hui, de deux bâtiments essentiels à la pérennité et au développement du Musée maritime de Charlevoix, promoteur du projet, ainsi qu'au rayonnement de Saint-Joseph-de-la-Rive et de toute la région de Charlevoix.

Ce nouvel espace, aménagé sur une superficie de 8,2 hectares, sera consacré à l'activité maritime ainsi qu'à la flore indigène.

Citations :

« C'est avec grande satisfaction que je participe aujourd'hui au début des travaux de ce projet soutenu par le gouvernement du Québec à hauteur de plus de un million de dollars. En plus de stimuler l'économie, celui-ci créera des emplois dans Charlevoix. Je tiens à féliciter les promoteurs pour cette initiative novatrice qui s'appuie sur la concertation et le partenariat avec différents experts et qui s'implantera comme attrait porteur de cette région où le tourisme représente un secteur important. »

Caroline Simard, adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Je suis heureuse que ce projet se concrétise. Le parc des Navigateurs sera aménagé à proximité de nombreux attraits et événements, ce qui lui conférera un potentiel très intéressant pour des maillages ou des forfaits, bonifiant ainsi l'expérience des nombreux visiteurs attendus. Par ailleurs, le projet assurera des retombées directes qui contribueront à augmenter l'attractivité de la région, à allonger la durée du séjour des visiteurs et, par le fait même, à générer des recettes touristiques additionnelles. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'aménagement de ce parc s'inscrit dans la Stratégie maritime du Québec, par sa contribution à la mise en valeur du Saint-Laurent. Il permettra de rehausser l'offre touristique le long de la route du Fleuve et à retenir les utilisateurs du traversier qui se rend à l'Isle-aux-Coudres. Je me réjouis de cette initiative qui rejoindra des clientèles très variées qui pourront, à la fois, profiter d'un attrait naturel, historique et culturel ».

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritime et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants

Il longera la route du Fleuve, route touristique située entre les pôles que sont Québec et le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, plus particulièrement entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie .

et . Le projet a fait l'objet d'une annonce d'aide financière gouvernementale de plus de un million de dollars, en avril 2016, alloués dans le cadre du programme Stratégie maritime - volet tourisme.

Lien connexe : www.strategiemaritime.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :