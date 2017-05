Le Gouvernement du Québec accorde un financement de 3,3 M$ à l'Hôpital de Montmagny pour l'acquisition d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des efforts visant à améliorer l'accessibilité des services diagnostiques pour l'ensemble de la population, le Gouvernement du Québec octroie 3,3 M$ au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches pour financer l'acquisition d'un quatrième appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM).

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a procédé aujourd'hui à l'annonce de cet achat destiné à améliorer l'accès aux services diagnostiques de l'Hôpital de Montmagny. Il était accompagné à cette occasion par le député de Côte-du-Sud, monsieur Norbert Morin.

Le nouvel appareil d'IRM permettra de mieux répondre à la demande d'examens sur le territoire du CISSS, qui disposait jusqu'à maintenant de trois de ces appareils, soit un à l'Hôtel-Dieu de Lévis, un à l'Hôpital de Thetford Mines et un autre à l'Hôpital de Saint-Georges. Ce quatrième appareil permettra également de réduire le nombre de patients en attente et les délais d'obtention d'un rendez-vous pour un examen d'IRM, dans le secteur de Montmagny comme dans l'ensemble de la région. Au financement offert par le gouvernement s'ajoute un montant de 1,75 M$, qui sera fourni par la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny.

Citations :

« Notre appui à ce projet démontre l'importance que nous accordons à l'amélioration de l'accessibilité des soins et des services offerts à la population, et tout particulièrement dans une région où un des grands enjeux est d'ordre géographique. L'ajout de cet appareil de pointe à l'offre de service de proximité de l'Hôpital aura un effet positif notable sur la rapidité d'intervention auprès des patients atteints de maladies qui nécessitent une détection précoce. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La population de la région de la Chaudière-Appalaches peut compter sur notre gouvernement pour lui permettre d'avoir accès aux meilleurs services possible. Je me réjouis de voir que les gens de Montmagny et des environs pourront bénéficier de plus de services à proximité de leur domicile et que nous avons à coeur de répartir l'accès aux services sur tout le territoire. »

Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Cette bonification de l'offre de service est une initiative que la population d'ici a vraiment à coeur. J'aimerais à cet effet souligner l'engagement de notre établissement de santé et de services sociaux, qui a reconnu que cet appareil vient répondre à un besoin essentiel des gens de la Côte-du-Sud. Notons également le soutien indéfectible de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny en tant que partenaire dans ce projet mobilisateur. »

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud

Faits saillants :

La population de la MRC de Montmagny, de la MRC de L'Islet et de ses environs doit, pour l'instant, se déplacer vers l'Hôtel-Dieu de Lévis pour subir un examen d'IRM.

En plus d'améliorer l'accès à ce type d'examen, l'ajout d'un appareil d'IRM contribuera à favoriser le rapatriement des patients en cancérologie de la région de la Chaudière-Appalaches et des régions limitrophes, qui sont actuellement traités par le CHU de Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 11:00 et diffusé par :