Lancement du fonds d'innovation pour la gouvernance et la gestion des entreprises collectives







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Filaction, Fondaction et la Caisse d'économie solidaire Desjardins s'unissent pour créer le Fonds INNOGEC, un fonds d'innovation pour soutenir la gouvernance et la gestion des entreprises d'économie sociale. Mis en place en partenariat avec le Ministère de l'économie, de la Science et de l'Innovation, le Fonds INNOGEC permettra à ces entreprises de propriété collective de bénéficier de services conseils accessibles en gestion et en gouvernance. 150 000$ sont ainsi mis à disposition sous forme de contribution non remboursable servant au paiement jusqu'à concurrence de 40% des frais d'honoraires professionnels pour de interventions conseils.

« Nous sommes heureux de ce partenariat qui répond au besoin des entreprises collectives d'accéder à de l'aide technique spécifique et adaptée à la nature de leur entreprise, se réjouit Milder Villegas, directeur général de Filaction. Grâce au Fonds INNOGEC, les entreprises de l'économie sociale pourront mettre en valeur leurs projets. »

« Depuis ses débuts, Fondaction accorde une attention particulière aux entreprises d'économie sociale dans une perspective de développement durable. À ce jour, près de 30 % des investissements de Fondaction sont effectués auprès d'entreprises d'économie sociale et solidaire, ce qui est trois fois plus élevé que le poids de l'économie sociale dans l'économie du Québec. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à les soutenir, y compris par notre implication dans ce fonds », explique Léopold Beaulieu, président et directeur général de Fondaction.

« C'est avec fierté que la Caisse d'économie solidaire orientera ses membres vers INNOGEC. Cette initiative contribue au renforcement et au perfectionnement des compétences en gestion et des capacités des entrepreneurs collectifs du Québec, souligne Marc Picard, directeur général de la Caisse. Notre institution financière compte plus de 3000 membres entreprises collectives, qui l'ont choisie pour son expertise, sa créativité ainsi que son sens de l'initiative et de l'engagement dans le cadre de nombreux projets partenariaux comme celui du fonds INNOGEC. »

Le Fonds INNOGEC propose aux entreprises une contribution non remboursable afin de financer l'appel à des conseillers externes pour des interventions d'aide. Les services visés par l'initiative sont larges, couvrant des activités de planification stratégique, de plan d'affaires, de diagnostics organisationnels, d'études de marché, ou encore de communications. Il s'agira d'opérations ponctuelles au service du développement des entreprises utilisatrices.

Doté d'une enveloppe de 150 000 $, le Fonds INNOGEC agit en complémentarité de la capacité propre des entreprises. Le Fonds INNOGEC a reçu l'appui du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation pour 50 % de son financement.

Il offre un soutien en contribution non remboursable d'une valeur pouvant contribuer à réduire jusqu'à 40 % des frais d'honoraires de consultants, pour une contribution maximale de 15000$ par projet. L'allocation sera accordée sous présentation d'une demande à partir du site internet des organisations partenaires, selon les critères suivants : le mode de propriété de l'entreprise, la pertinence de son projet, l'impact social attendu, la démonstration de la capacité de compléter le financement total, l'impact du projet sur le développement de l'entreprise.

Ce Fonds pourra agir en complémentarité avec d'autres mesures comme le programme d'aide technique du Réseau d'investissement social du Québec (RISQ) et le programme de relève d'entreprise du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ). De son côté, MCE Conseils a annoncé, dans le cadre de son trentième anniversaire, le lancement du Fonds d'accessibilité solidaire, d'une valeur de 50 000 $. Lorsque les services de MCE conseil seront retenus, la conjugaison de l'aide apporté par ces deux fonds pourra réduire jusqu'à 50 % les coûts des interventions soutenues pour l'entreprise d'économie sociale utilisatrice de ses services de consultation.

À propos de Filaction

Filaction est un fonds de développement qui soutient des PME québécoises, notamment de l'économie sociale, de la culture et du tourisme. Travaillant en étroite collaboration avec les acteurs du développement local et régional, il contribue aussi à la capitalisation de fonds dédiés à différentes clientèles ciblées d'entrepreneurs, par exemple les femmes et les communautés culturelles ainsi que des secteurs d'activité moins bien desservis. Filaction a été créé en 2001 à l'initiative de Fondaction, d'où proviennent ses capitaux investis. Pour en savoir plus : www.filaction.qc.ca

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de près de 1,6 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de près de 132 000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1 050 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises de l'économie sociale. Pour en savoir plus : www.fondaction.com

À propos de la Caisse d'économie solidaire

Avec un volume d'affaires de 1,6 milliard de dollars, la Caisse d'économie solidaire Desjardins est la principale institution financière spécialisée en économie sociale et en investissement responsable au Québec. Créée il y a 46 ans, la Caisse d'économie solidaire compte plus de 3000 membres entreprises collectives et 11 000 membres individuels.

Pour en savoir plus : www.caissesolidaire.coop

