La Fondation des Prix Michener dévoile les récipiendaires des bourses 2017

OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener a annoncé aujourd'hui que les Bourses Michener-Deacon 2016 seront remises aux journalistes Valérie Borde et Matthew Pearson.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête est remise à Valérie Borde, journaliste scientifique et collaboratrice régulière au magazine L'Actualité. Elle enquêtera sur les institutions responsables de la sécurité des aliments au Canada afin de préciser dans quelle mesure elles protègent la population des allégations et des produits alimentaires frauduleux. L'enquête «Fraude alimentaire: les Canadiens sont-ils bien protégés?» portera sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, l'industrie de l'alimentation, le rôle de la certification privée et leur impact sur la sécurité des aliments que nous consommons.

La Bourse d'études Deacon en formation au journalisme est remise à Matthew Pearson pour son projet de développer un module d'enseignement pour les formateurs en journalisme ainsi qu'un portail en ligne à l'intention des salles de nouvelles au Canada afin d'aider les étudiants et les journalistes à mieux comprendre les traumatismes et leur impact. Il compte également organiser à l'Université Carleton un symposium multidisciplinaire à l'intention des étudiants pour réunir des experts sur les traumatismes et des journalistes qui ont couverts des événements traumatisants, au pays comme à l'international.

Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, sera l'hôte de la cérémonie de remise des prix Michener à Rideau Hall, le 14 juin 2017, alors que les récipiendaires des Bourses Michener-Deacon recevront leurs bourses et que le lauréat du Prix Michener 2016 pour le journalisme d'intérêt public sera annoncé.

La Bourse d'études en journalisme Michener-Deacon est parrainée par le CN, la Fondation des Prix Michener et la famille du regretté Paul S. Deacon. Elle met l'accent sur la formation et le perfectionnement des journalistes canadiens. Elle offre au récipiendaire une période de résidence à l'école de journalisme d'une université canadienne afin d'y enseigner, d'encadrer des étudiants, ou d'approfondir sa formation en fonction de ses propres intérêts.

La Bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête bénéficie du soutien du Groupe financier BMO. Elle permet à un journaliste de consacrer un maximum de quatre mois à un projet de reportage. Les candidats doivent entreprendre un projet qui répond au principal critère du Prix Michener en journalisme qui est de promouvoir l'intérêt public.

Le Prix Michener a été créé en 1970 par feu Roland Michener, alors gouverneur général du Canada, pour souligner l'excellence du journalisme d'intérêt public dans les entreprises de presse écrite, électronique ou en ligne. C'est principalement sur ce critère de l'intérêt public que s'appuie le jury pour la sélection des candidats et pour rendre sa décision.

Les juges des Bourses Michener-Deacon 2017

Susan Mitton (présidente du jury), ex-directrice régionale du réseau CBC Maritimes; Michael Goldbloom, principal et vice-chancelier de l'Université Bishop, à Sherbrooke, au Québec, et ex-éditeur des quotidiens The Gazette et Toronto Star; Donna Logan, membre du conseil de la Fondation des Prix Michener, directrice fondatrice de l'École de journalisme de l'Université de la Colombie-Britannique et ancienne vice-présidente de la diffusion régionale du réseau anglais de la Société Radio Canada; Geneviève Rossier, directrice des communications, relations publiques et visibilité numérique à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ex-directrice des communications, marketing et contenus numériques à La Place des Arts et Romayne Smith Fullerton, professeure associée à la faculté de l'information et des études sur les médias à l'Université Western Ontario.

