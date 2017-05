Le transport public à l'honneur à la Place Jean-Paul Riopelle







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Société de transport de Montréal (STM) ont inauguré Place au transport, un espace événementiel célébrant l'importance du transport public à Montréal et dans le monde. M. Aref Salem, membre du comité exécutif responsable des dossiers liés au transport de la Ville de Montréal, M. Alain Flausch, secrétaire général de l'Union internationale des transports publics (UITP), ainsi que les co-hôtes du Sommet, Mme Marieke Tremblay, présidente-directrice générale par intérim de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et M. Philippe Schnobb, président de la Société de transport de Montréal (STM) étaient présents pour couper le ruban.

« Lorsque Montréal a été choisie par l'UITP comme ville hôte du Sommet mondial de 2017, il était clair pour l'AMT et la STM que l'événement s'inscrirait dans les célébrations du 375e anniversaire de la ville. Nous avons donc rapidement pris l'initiative d'organiser un événement extérieur qui permettrait de faire le lien entre le Sommet de l'UITP et l'histoire de la ville, et qui nous donnerait l'occasion de convier les Montréalais et nos invités internationaux à venir célébrer la place essentielle qu'occupe le transport public dans notre région », a déclaré Marieke Tremblay, présidente-directrice générale, par intérim, de l'AMT.

« Le développement du transport collectif, la promotion des transports actifs et la mobilité durable sont aujourd'hui des enjeux qui s'imbriquent à même la volonté d'améliorer et de faciliter le mode de vie de la collectivité, et ce, dans chacun des arrondissements de la métropole. Cet événement public célèbre avec un regard à la fois historique et visionnaire les transports d'hier comme ceux de demain », a ajouté Aref Salem, membre du comité exécutif responsable des dossiers liés au transport, de la Ville de Montréal.

« Cette semaine, ce sont plus de 2 200 délégués provenant de 83 pays qui sont rassemblés ici pour souligner le progrès et les innovations déjà réalisés à travers le monde. Je suis certain qu'ils apprécieront, pendant leurs temps libre, un événement comme celui-ci. Je suis également heureux de me tenir au coeur de cet événement original et dynamique, à l'image de la réputation de votre métropole », a souligné Alain Flausch, secrétaire général, Union internationale des transports publics (UITP).

« Ce rendez-vous unique, organisé en marge du Sommet mondial de l'UITP, se veut à l'image du transport : rassembleur, écoresponsable et au coeur de la vie des communautés. C'est avec une grande joie que j'invite en grand nombre les Montréalais et les Montréalaises ainsi que les congressistes à venir découvrir et profiter de l'espace Place au transport, un événement pour tous! », a conclu Philippe Schnobb, président de la Société de transport de Montréal de la STM.

Rappelons que Place au transport s'inscrit dans la foulée du Sommet mondial du transport public de l'Union Internationale des Transports Publics (UITP) qui se tient au Palais des congrès de Montréal du 15 au 17 2017, et est conçu de manière à permettre au public montréalais de participer à cet événement d'envergure mondiale.

Les activités :

Place au transport réunira plusieurs activités à la fois ludiques, festives et informatives, qui sauront plaire aux Montréalais et aux adeptes du transport public :

une démonstration de véhicules autonomes;

une exposition illustrant la petite histoire du transport actif et collectif à Montréal à travers des activités historiques, artistiques et expérientielles;

l'exposition des photos des finalistes du concours de photos de l'UITP, proposant ainsi un véritable tour du monde des transports publics;

des espaces dédiés à l'entretien de vélos, au transport actif et à l'autopartage;

des camions de rue, des prestations musicales et d'autres surprises seront au rendez-vous.

Place au transport est un événement gratuit qui se tiendra à la Place Jean-Paul-Riopelle les 15 et 16 mai 2017 de 11 h à 18 h 30.

Pour plus d'informations : http://placeautransport.org/

