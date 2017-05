Semaine québécoise des familles - Conciliation travail-famille-études : le gouvernement se dotera d'un plan d'action concerté







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, souligne la Semaine québécoise des familles qui se déroule du 15 au 21 mai 2017.

Le ministre a profité du lancement de cette semaine, organisé par le Réseau pour un Québec Famille, pour réitérer son engagement envers les familles du Québec et pour annoncer que le gouvernement se dotera d'un plan d'action concerté en matière de conciliation travail-famille-études.

Citation :

« Notre politique familiale se situe parmi les meilleures en Amérique du Nord et nous pouvons en être fiers. Les familles sont le fondement de notre société et leur bien-être est au coeur des priorités de notre gouvernement.

C'est pourquoi, 20 ans après la parution du livre blanc annonçant les nouvelles dispositions de la politique familiale, nous souhaitons placer la conciliation travail-famille-études au centre de nos actions. Plus que jamais, les Québécoises et les Québécois doivent conjuguer de nombreuses responsabilités, et c'est en mobilisant tous les acteurs concernés que nous pourrons faire naître un véritable engagement collectif pour assurer un meilleur équilibre entre toutes les sphères de la vie des familles d'aujourd'hui. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Pour convenir d'une position concertée sur la finalité, les principes directeurs, les orientations et les axes d'intervention du plan d'action concerté en matière de conciliation travail-famille-études, le gouvernement mènera des travaux interministériels.

Des consultations auprès de la population, de partenaires et de groupes ciblés sont également prévues pour alimenter les travaux d'élaboration du plan d'action.

Rappelons que l'intention d'adopter ce plan d'action a été annoncée lors du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre qui a eu lieu les 16 et 17 février derniers.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 10:02 et diffusé par :