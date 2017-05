Semaine des services de garde en milieu scolaire - La FCSQ souligne la contribution du personnel éducateur à la réussite des élèves







QUÉBEC,, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette Semaine des services de garde en milieu scolaire, qui se déroule jusqu'au 19 mai sur le thème La garde scolaire, au coeur de votre quotidien, la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) tient à souligner le travail essentiel du personnel éducateur qui oeuvre au sein des commissions scolaires et qui contribue à la réussite des élèves.

« Avec près de 300 000 élèves qui fréquentent un service de garde en milieu scolaire, il est essentiel qu'ils puissent compter sur du personnel compétent, dédié et engagé dans le projet éducatif de l'école. J'invite donc les élus, les gestionnaires, le personnel, les parents, et bien sûr les élèves, à témoigner leur appréciation du travail accompli, notamment en participant aux différentes activités spéciales organisées dans le cadre de la semaine », a déclaré la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard.

Les services de garde en milieu scolaire contribuent également à assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour les élèves qui les fréquentent, notamment par l'apprentissage de saines habitudes de vie.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

