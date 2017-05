SQRI 2017-2022: Vers une reconnaissance du rôle déterminant des CCTT dans le développement économique du Québec







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau Trans-tech (RTT - reseautranstech) et les 49 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) saluent la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI) lancée vendredi dernier, laquelle positionne les CCTT comme des acteurs déterminants pour le développement économique du Québec.

Les CCTT apprécient particulièrement le renforcement du financement accordé pour l'innovation en entreprise, qui se voit accorder un montant additionnel de plus de 62 M$ sur 5 ans. Un programme, qui inclura notamment la mesure Passeport innovation, est particulièrement efficace et rapide pour les PME clientes du réseau.

Selon R. Mathieu Vigneault, PDG du Réseau Trans-tech : «?Devant l'urgence d'agir, mieux répondre aux besoins de nos 4?000 clients devrait être la priorité. L'économie québécoise vit actuellement une période de profonde mutation. L'adaptation à l'économie du savoir et à l'amélioration de la productivité requiert un changement de culture des entreprises et des organisations.?»

Le Réseau Trans-tech comprend que c'est notamment à travers la mise en oeuvre du projet Synchrone que le gouvernement entend supporter directement le changement de culture requis dans nos entreprises. Ce projet, financé par une mesure du budget 2016 vise la mise à niveau des expertises des CCTT et la mise en réseau de ceux-ci afin d'offrir aux entreprises clientes des nouveaux services qui, partout sur le territoire québécois, leur permettra de mieux conduire leur projet d'innovation «?de l'idée au marché?».

«?La recherche faite au collégial est stratégique pour l'avenir de l'économie québécoise. Il s'agit de former les spécialistes des centres à de nouveaux domaines d'intervention1 afin que les PME et les organisations puissent à leur tour en tirer le plein potentiel de la 4e révolution industrielle. Les CCTT jouent un rôle non seulement sur le développement économique du Québec, mais aussi sur la formation d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée, un déterminant majeur de l'innovation.?» a ajouté M. Vigneault.

Par ailleurs, bien qu'aucune somme additionnelle ne soit octroyée pour ce faire, le Gouvernement du Québec reconnaît l'importance d'assumer le coût total de la recherche dans le cadre de la réalisation des projets de recherche sans toutefois ajouter de nouvelles sommes. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction que le RTT tient à souligner.

À propos de Réseau Trans-tech et des CCTT

Formés dans de nouveaux domaines d'intervention tels que la propriété intellectuelle, les objets connectés, l'intelligence artificielle, la robotique, l'usine 4.0, le design thinking, et l'espace infonuagique, les quelque 1?300 experts du Réseau Trans-tech composent le plus vaste bassin d'experts dédiés à l'innovation au Québec et soutiennent les PME et organisations québécoises dans leurs projets de développement. Le Réseau Trans-tech et les 49 CCTT sont des leviers de développement socio-économique pour l'ensemble du Québec, et ce, depuis de nombreuses années. Ces experts de l'innovation technologique et sociale travaillent annuellement avec plus de 4?000 entreprises et organisations et réalisent plus de 8?000 projets annuellement.

Source : Réseau Trans-tech (reseautranstech)

___________________________________

1 Les nouveaux domaines ciblés sont en lien avec les grandes innovations de rupture par exemple : les objets connectés, l'intelligence artificielle, la robotique, le design thinking. etc.

SOURCE Réseau Trans-tech

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 10:28 et diffusé par :