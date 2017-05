Les apprentis reçoivent de l'aide pour terminer leur formation et obtenir leur certificat grâce à un nouveau Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical







GATINEAU, QC, le 15 mai 2017 /CNW/ - Pour donner aux Canadiens des chances réelles et égales de réussite, il faut les aider à acquérir les compétences et à terminer la formation dont ils ont besoin pour obtenir un bon emploi, bien gagner leur vie et prendre soin de leur famille. Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que le gouvernement du Canada mettait en oeuvre un plan visant à appuyer la prochaine génération d'apprentis et de gens de métiers - tout particulièrement les femmes et les Autochtones - dans l'acquisition des compétences dont ils ont besoin pour réussir dans une économie en évolution.

La ministre Hajdu a annoncé un financement de 85 millions de dollars en aide à la formation dans les métiers spécialisés. La ministre a fait cette annonce lors d'une conférence organisée par les Syndicats des métiers de la construction du Canada, à Gatineau (Québec).

Le gouvernement du Canada lancera le programme au moyen d'un appel de propositions qui commencera le 24 juillet. Les apprentis et les gens de métiers bénéficieront de ce nouveau programme qui soutient la formation d'apprenti, l'innovation et le renforcement des partenariats en milieu syndical. Ces investissements permettront de créer une main?d'oeuvre plus qualifiée, mobile et certifiée dans les métiers spécialisés qui a accès à des emplois de qualité, ce qui aura pour effet de renforcer la classe moyenne du Canada.

Le gouvernement du Canada a conçu le programme de concert avec les syndicats, les intervenants ainsi que les provinces et territoires. Le programme comprendra deux volets. Dans le cadre du premier volet, les syndicats recevront une aide financière pour acheter de l'équipement et du matériel de formation modernes qui aideront les syndicats à suivre l'évolution constante de la technologie et à satisfaire aux normes de l'industrie. Le second volet visera à financer des façons novatrices de surmonter les difficultés qui empêchent les femmes et les Autochtones d'entreprendre une carrière dans les métiers spécialisés.

Au fur et à mesure que le gouvernement réalise ses investissements historiques dans l'infrastructure aux quatre coins du pays, la demande en gens de métiers spécialisés augmentera.

De plus, le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical améliorera le taux d'achèvement de la formation d'apprenti au Canada. À l'heure actuelle, seulement quelque 50 % des apprentis terminent leur formation et obtiennent leur certificat de compagnon. Les femmes et les Autochtones en particulier se heurtent à des difficultés pour ce qui est de terminer leur formation et de trouver du travail.

Citations

« Nous aidons les apprentis et les gens de métiers à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir, et nous écartons des obstacles pour les femmes et les Autochtones qui veulent faire carrière dans un métier spécialisé. Ce nouveau programme n'est qu'une partie de notre plan visant à aider les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie à obtenir de bons emplois bien rémunérés. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Nous nous réjouissons de la mise en oeuvre de ce programme. Il soutiendra la formation des apprentis en milieu syndical au Canada et nous permettra de soutenir le développement d'une main-d'oeuvre en construction orientée vers l'avenir, ce qui nous aidera à répondre aux besoins de nos membres. »

- Robert Blakely, chef des opérations, Syndicats des métiers de la construction du Canada

Les faits en bref

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, annoncé dans le budget de 2016, sera lancé en 2017-2018. Son financement initial s'élèvera à 10 millions de dollars et 25 millions de dollars lui seront affectés chaque année par la suite.

Un appel de propositions pour le Programme commencera le 24 juillet.

Il y aura deux volets de financement :

Soutien financier aux syndicats pour l'achat d'équipement et de matériel de formation modernes qui aidera les syndicats à suivre l'évolution constante de la technologie et à satisfaire aux normes de l'industrie;



Financement de façons novatrices de surmonter les difficultés qui empêchent les femmes et les Autochtones d'entreprendre une carrière dans les métiers spécialisés.

Document d'information

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, annoncé dans le budget de 2016, sera axé sur les métiers désignés Sceau rouge et créera des partenariats diversifiés avec de nombreux intervenants. Le programme devrait :

aider à améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement;

intégrer une participation syndicale accrue dans la formation des apprentis;

soutenir des approches novatrices et des partenariats avec d'autres intervenants, y compris les employeurs.

Le programme est ouvert à tous les syndicats, y compris à ceux qui n'offrent pas de formation reconnue par les provinces et les territoires comme étant une formation technique d'apprenti en salle de classe et à ceux qui ne gèrent pas d'établissement de formation.

Les métiers spécialisés sont de plus en plus populaires et constituent un élément vital de notre économie. Promouvoir les carrières dans ces domaines est essentiel pour notre avenir. Malgré une augmentation du nombre d'inscriptions dans les programmes d'apprentis, les métiers sont toujours perçus comme étant un second choix après les études universitaires. Selon une enquête menée en 2012, bien que les deux tiers des étudiants de 15 ans croient que les métiers spécialisés sont bien rémunérés, moins de 10 % indiquent qu'ils prévoient assurément faire carrière dans les métiers spécialisés. Ceux qui ont exprimé leur intérêt étaient également plus susceptibles d'avoir de faibles résultats en mathématiques, en lecture et en résolution de problèmes, qui constituent des obstacles à la réussite d'un programme d'apprenti.

Le programme vise à aider les groupes qui font habituellement face à des obstacles relatifs à l'exercice et à la réussite dans les métiers spécialisés, notamment les femmes et les Autochtones. La représentation des femmes dans les métiers non traditionnels désignés Sceau rouge se situait à 4 % en 2014. Parmi les difficultés que doivent surmonter les femmes pour accéder aux métiers figurent les obstacles psychologiques, le manque de mentors, la difficulté à trouver un employeur, la discrimination et les obligations familiales. Les Autochtones font également face à des obstacles semblables, en plus d'autres comme l'insuffisance du soutien financier, les différences culturelles et les stéréotypes négatifs.

Lien connexe

Soutien fourni aux apprentis

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 10:09 et diffusé par :