Succursales de la LCBO fermées pour la fête de la Reine







Toutes les succursales de la LCBO seront fermées le lundi 22 mai, fête de la Reine.

TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - À l'instar de la plupart des établissements gouvernementaux, le siège social de la LCBO sera aussi fermé. Certains des magasins-agences de la LCBO ouvriront toutefois leurs portes aux heures habituelles le 22 mai. Les magasins-agences sont des détaillants qui sont autorisés par la LCBO à vendre des boissons alcooliques avec leurs autres produits et qui sont établis dans des localités trop petites pour justifier l'ouverture d'une succursale de la LCBO.

À compter de ce long week-end, un grand nombre de succursales de la LCBO qui sont situées dans les endroits de villégiature, et qui ferment habituellement à 18 h, demeureront ouvertes plus tard le vendredi soir. Certaines succursales de ces localités seront aussi ouvertes plus tard le samedi soir. Dans la plupart des cas, ces heures d'ouverture prolongées le vendredi soir et le samedi soir se poursuivront jusqu'au week-end de la fête du Travail (du 1er au 4 septembre).

Pour connaître les heures d'ouverture d'une succursale de la LCBO en particulier, les clients peuvent utiliser la fonction de recherche de succursales en ligne à www.lcbo.com. À l'exception du jour de la fête de la Reine, ils peuvent aussi communiquer avec le centre d'appels bilingue alloLCBO, au numéro sans frais 1-800-ONT-LCBO (668-5226), ou consulter le site www.allolcbo.com. Dans la région de Toronto, le numéro à composer est le 416-365-5900 ou le numéro de téléphone cellulaire #LCBO (5226). Le numéro ATS pour les personnes sourdes ou malentendantes est le 416-864-6898 ou le 1-800-361-3291.

Grâce à notre plateforme de commerce électronique, à www.lcbo.com, les clients peuvent acheter des boissons alcooliques en tout temps et faire livrer leur commande à domicile, moyennant des frais, ou gratuitement à l'une des 660 succursales de la province.

Le vendredi 19 mai, de 6 h à 12 h, à l'occasion de la campagne de sensibilisation de la Police provinciale de l'Ontario qui se tiendra à la halte routière ONroute de King City, la LCBO rappellera à ses clients de boire de façon responsable et de ne jamais prendre le volant d'un véhicule ou d'une embarcation après avoir consommé de l'alcool. Suivez-nous sur Twitter (@LCBONews) pendant cet événement où l'on offrira de l'information pour vous aider à recevoir de façon responsable et des démonstrations pour la préparation de cocktails 0 % - sans alcool. Vous trouverez d'autres conseils et recettes pour vous aider à recevoir votre famille et vos amis de façon responsable sur le site www.soucieuxdelacollectivite.ca.

La LCBO rappelle également à ses clients d'avoir avec eux un sac réutilisable quand ils font leurs achats dans une succursale de la LCBO, et de rapporter leurs contenants vides (grosses et petites bouteilles en verre ou en plastique PET, briques Tetra Pak, caisses-outres et canettes) à un magasin The Beer Store pour se faire rembourser la consigne.

