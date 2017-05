MédiaLabs : Deux nouveaux espaces technologiques







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Québec et le Gouvernement du Québec ont procédé aujourd'hui à l'inauguration du MédiaLab, nouvel espace technologique, de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, de l'arrondissement de Charlesbourg. Étaient présents à cette occasion, M. François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Régis Labeaume, maire de Québec, Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la culture, du patrimoine et de l'aménagement du territoire et Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère municipale du district électoral de Louis-XIV, maire suppléante et membre du comité exécutif.

Le projet de 140 000 $ au total a été financé par le Gouvernement du Québec dans le cadre du volet numérique de l'Entente de développement culturel intervenu entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Québec. Il comprend les MédiaLabs des bibliothèques Paul-Aimé Paiement et Félix-Leclerc.

« En tant que lieu privilégié de la démocratisation de la connaissance, les bibliothèques représentaient un lieu tout indiqué pour permettre à la Ville de Québec de faire un pas de plus vers la modernité, a mentionné le maire de Québec, M. Régis Labeaume. Ces nouveaux espaces technologiques permettront le développement de compétences adaptées au 21e siècle, renforçant ainsi le positionnement des bibliothèques comme un service de pointe rivalisant avec ce qui se fait de plus novateur sur le plan international. »

« L'inauguration de ces deux nouveaux espaces destinés aux jeunes est la preuve concrète de notre volonté de soutenir des projets innovants à l'ère du numérique. Je me réjouis de la création de ces MédiaLabs qui répondent à un réel besoin auprès de nos jeunes, la relève de demain. C'est un acquis important pour la région et j'en suis très fier. Financé dans le cadre de l'Entente de développement culturel, ce partenariat fructueux depuis 38 ans a permis la réalisation de ces succès qui contribuent à l'essor de la capitale », a souligné le ministre M. François Blais.

« Plus que jamais, les bibliothèques publiques du Québec adaptent leur offre de services aux besoins des citoyennes et des citoyens. Les MédiaLabs tels que ceux des bibliothèques Paul-Aimé Paiement et Félix-Leclerc permettent aux jeunes de se rassembler et de partager autour d'un projet commun de création. Il s'agit d'espaces novateurs dont toutes les générations pourront profiter », a indiqué le ministre de la Culture et des communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin.

« En 2013, nous avons adopté une Vision du développement de la Bibliothèque de Québec qui oriente chacune de nos actions dans les bibliothèques afin d'en faire des lieux accueillants, stimulants et branchés sur le monde, a rappelé Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de l'aménagement du territoire. Les adolescents d'aujourd'hui représentent la première génération à être née dans l'ère du numérique. De par leur besoin constant d'être connecté à toutes les technologiques nouvelles et émergentes, ils nous ont poussé à voir plus loin en aménageant des espaces entièrement pensés pour eux, mais accessibles à l'ensemble de nos usagers. »

« En plus du MédiaLab, la Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement bonifie son offre de services numériques en proposant à ses usagers d'expérimenter l'un des deux premiers salons numériques d'actualité, a précisé Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district électoral de Louis-XIV, maire suppléant et membre du comité exécutif. Dorénavant, le contenu de plus de 5000 journaux et magazines provenant du monde entier sera disponible sur des appareils mobiles dans ces salons qui favoriseront l'appropriation d'un nouveau mode d'accès à l'information. »

Qu'est-ce qu'un MédiaLab?

Le MédiaLab est un concept de laboratoire de création et de fabrication numérique qui favorise la co-création et le partage. Il est aussi un lieu de socialisation, d'échanges et d'interactions qui permet de produire, expérimenter, concevoir et créer dans un environnement novateur et stimulant.

Aménagés dans deux bibliothèques

À cause de leur proximité avec des établissements scolaires et leur haut taux de fréquentation par des jeunes âgés de moins de 18 ans, les bibliothèques Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg) et Félix-Leclerc (Val-Bélair) ont chacune leur MédiaLab. Ces deux bibliothèques se veulent des lieux d'expérimentation très prometteurs.

Chaque MédiaLab comprend les éléments suivants :

du matériel destiné à la production de contenu médiatique audio et vidéo (caméra, appareil photo, écran vert);

des équipements et applications technologiques pour retoucher des photos et faire du montage vidéo;

plusieurs ordinateurs;

une imprimante 3D.

Pour plus d'informations sur les modalités d'utilisation et les horaires, les citoyens sont invités à consulter le site Internet de la Bibliothèque de Québec.

À propos de la Bibliothèque de Québec

« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu incontournable d'exploration, de découverte et de divertissement, l'institution culturelle et communautaire de proximité par excellence. D'ici 2020, elle deviendra un modèle et un chef de file du livre numérique francophone et sera parmi les bibliothèques les plus « branchées » au Québec!

