La ministre de la Justice et Procureure générale félicite le nouveau bâtonnier du Québec pour son élection







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, tient à féliciter Me Paul-Matthieu Grondin pour son élection à titre de bâtonnier du Québec.

Elle reconnait le rôle important du bâtonnier et est enthousiaste de le rencontrer dès son entrée en fonction à la mi-juin afin de commencer à travailler avec lui et à s'attaquer aux principaux enjeux touchant la justice.

« J'ai pris connaissance des résultats de vote et il me fera plaisir de collaborer avec lui pour que l'on puisse s'assurer de la protection du public et pour l'avancement de la profession surtout en matière d'accès à la justice. »

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

La ministre désire également saluer l'engagement, la contribution et le travail de la bâtonnière sortante, Me Claudia P. Prémont, au cours des deux dernières années et souhaite un mandat fructueux aux membres élus du Conseil d'administration du Barreau.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Justice et Procureure générale du Québec

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 09:34 et diffusé par :