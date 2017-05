L'ACTU récompense la STL pour ses feux prioritaires intelligents







LAVAL, QC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est en présence des représentants de l'ensemble de l'industrie canadienne que la Société de transport de Laval (STL) a reçu, hier, le Prix Leadership des entreprises, catégorie Innovation, pour son projet de feux prioritaires intelligents. La récompense a été remise à M. David De Cotis, président de la STL, lors d'une cérémonie tenue par l'Association canadienne du transport urbain (ACTU), au Palais des congrès de Montréal, en marge du Sommet mondial des transports publics 2017. Cette prestigieuse reconnaissance souligne les innovations en matière de transport collectif au Canada qui se distinguent des processus conventionnels et qui entraînent d'importantes améliorations des produits et des services. Le projet de feux prioritaires intelligents de la STL s'intègre dans la stratégie globale de mesures préférentielles pour bus (MPB), dont l'implantation a débuté en 2016, en collaboration avec la Ville de Laval.

Détails du projet

Les feux prioritaires intelligents, aussi connus sous l'acronyme TSP (Transit Signal Priority), permettent aux véhicules de demander une priorité de passage au feu de circulation. Les systèmes de TSP de base demandent la priorité en tout temps, sans égard à l'horaire planifié ni au nombre de passagers à bord. Le système utilisé par la STL se démarque notamment en considérant ces deux éléments pour accorder ou non une demande de priorité. Dans le cadre de ce projet, pas moins de 232 feux de circulation, ainsi que la totalité du parc de véhicules de la STL (322 autobus et 23 véhicules de transport adapté) ont été équipés d'un système intelligent de communication. Au total, c'est plus de 90 % des feux que croisent les véhicules de la STL, soit 75 % des feux de circulation sur le territoire de Laval, qui sont visés par ce projet.

« À la STL, l'innovation est une philosophie profondément ancrée dans les processus d'affaires. Depuis plusieurs années, elle multiplie les efforts pour l'amélioration de plusieurs aspects de son service, notamment la ponctualité, un élément clé de la satisfaction de la clientèle », indique David De Cotis, président du conseil d'administration de la STL. « De façon globale, ce projet vise à réduire nos temps de parcours, améliorer la fluidité des déplacements à Laval tout en réduisant les émissions de GES liés au transport », souligne M. De Cotis.

« Ce projet est du jamais vu au Canada, par sa complexité et son ampleur », ajoute Guy Picard, directeur général de la STL. « Déjà, peu de systèmes existants considèrent l'adhérence à l'horaire, mais celui de la STL ajoute la notion du nombre de passagers à bord dans l'algorithme de priorité, ce qui est rarissime, voire unique au monde. Il s'agit d'une solution peu coûteuse, qui s'insère discrètement dans la trame urbaine et qui est imperceptible pour les automobilistes, mais qui nous donne les moyens d'offrir un service plus rapide et plus efficient », conclut M. Picard.

Fonctionnement

Le principe est simple : l'autobus est muni d'un ordinateur de bord qui sait, en temps réel, s'il est en retard, à l'heure ou en avance, de combien de minutes (s'il y a lieu) et combien de passagers il transporte. Si le véhicule est à l'heure ou en avance, aucune requête n'est émise. C'est seulement dans le cas d'un retard que l'ordinateur de bord émet, par signal radio et de façon automatique, une requête de priorité en direction du feu de circulation, sans aucune intervention humaine. Le feu de circulation, selon sa programmation, accorde ou non la demande à l'autobus en approche en modifiant légèrement son cycle pour prolonger ou devancer sa phase verte de quelques secondes. Le feu analyse la requête en fonction de la position du véhicule, du nombre de minutes de retard et du moment anticipé de son passage dans le cycle du feu. C'est dans l'éventualité où deux autobus émettraient une requête de priorité au même moment que le système fait des prouesses, en analysant toutes les données dont il dispose dans un algorithme complexe, et en accordant une des deux demandes selon l'importance du retard et le nombre de passagers à bord.

Soulignons que ce projet a été rendu possible grâce à l'avant-gardisme de la STL, qui avait déjà, depuis 2009, équipé tous ses véhicules d'un ordinateur de bord sophistiqué, accompagné d'un système de GPS et d'un compteur de passagers, qui lui fournit des données en temps réel, à la seconde près, sur la performance et l'achalandage de son réseau.

La Société de transport de Laval (STL) développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté, qui dans l'ensemble, réalisent plus de 20 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700 arrêts, et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord, grâce à des projets comme le premier autobus de 40 pieds 100 % électrique à rouler au Québec, depuis 2013, et à son Système d'information aux voyageurs (SIV), qui fournit à ses clients, depuis 2010, l'horaire des prochains passages de ses autobus, en temps réel. En 2017, la STL a lancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la clientèle unique au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.stl.laval.qc.ca.

