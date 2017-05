OLG sélectionne un fournisseur de services pour le regroupement de zones de jeu de la région d'Ottawa







TORONTO, le 15 mai 2017 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) a choisi HR Ottawa, LP (connue sous le nom de « Hard Rock Casino Ottawa ») comme fournisseur de services pour le regroupement de zones de jeu de la région d'Ottawa à l'issue d'un processus d'approvisionnement concurrentiel. Le partenariat Hard Rock Casino Ottawa regroupe HR LP Investor Inc. (propriété de Hard Rock International) et RCR Investor Inc. (propriété de Rideau Carleton Raceway Holdings Limited).

« OLG franchit une étape importante vers l'amélioration de l'expérience client dans la région d'Ottawa, a indiqué Stephen Rigby, président et chef de la direction d'OLG. Les investissements que Hard Rock Casino Ottawa fera contribueront à améliorer considérablement l'expérience de divertissement par le jeu tout en augmentant les revenus pour la Province et en encourageant le développement économique local. »

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par OLG comme fournisseur de services pour le regroupement de zones de jeu de la région d'Ottawa, a indiqué Jim Allen, président de Hard Rock International. Avec RCR, nous prévoyons investir potentiellement plus de 320 millions de dollars afin de créer une destination de divertissement électrisante et intégrée qui pourrait engendrer la création de plus de 1 900 emplois dans le secteur de la construction et 2 000 emplois permanents directs et indirects, ainsi que des occasions pour la communauté d'Ottawa. »

« Nous sommes très heureux d'amener à Ottawa le célèbre exploitant de casinos Hard Rock International, a indiqué Andrew Wright, directeur de l'hippodrome Rideau Carleton Raceway. Rideau Carleton Raceway s'est associée avec Hard Rock pour créer une destination touristique importante qui offrira du divertissement sur plusieurs niveaux, des courses de chevaux dynamiques, un marché plus vaste et des avantages économiques substantiels pour tous nos employés, nos clients et la communauté d'Ottawa. »

OLG a conclu avec Hard Rock Casino Ottawa une entente de transition et d'achat d'actifs pour le regroupement de zones de jeu de la région d'Ottawa qui énonce les conditions habituelles qu'OLG et Hard Rock Casino Ottawa doivent remplir pour pouvoir conclure une entente d'exploitation et de services des casinos intitulée Casino Operating Services Agreement (COSA) de 20 ans. En vertu de cette entente, Hard Rock Casino Ottawa se chargera des activités courantes de la salle de machines à sous OLG à Rideau Carleton Raceway.

OLG prévoit que le fournisseur de services se chargera des activités courantes à l'automne 2017.

Les employés d'OLG seront transférés au nouveau fournisseur de services, et OLG collaborera avec Hard Rock Casino Ottawa pour assurer la transition la plus harmonieuse et la plus transparente possible. Notamment, le fournisseur de services doit maintenir les employés dans leur poste et à leur lieu de travail actuels pendant au moins 12 mois et procurer aux employés admissibles des avantages sociaux et un régime de pension agréé.

Alors que Hard Rock Casino Ottawa sera responsable des activités de jeu courantes dans le regroupement, OLG continuera :

d'exploiter et de gérer le jeu dans le regroupement;

d'exiger la conformité aux règlements applicables établis par la Commission des alcools et des jeux de l' Ontario (CAJO);

(CAJO); d'être propriétaire des informations clés sur les joueurs;

d'appliquer les normes de son programme Jeu responsable par l'entremise du fournisseur de services, notamment le programme d'autoexclusion;

de distribuer à la municipalité d'accueil les paiements prévus à la convention de redevances aux municipalités.

Hard Rock Casino Ottawa est tenue de respecter toutes les lois applicables, y compris les normes réglementées de la CAJO qui exigent, entre autres, des politiques et programmes rigoureux liés au jeu responsable.

Pour OLG, l'intégrité de son processus d'approvisionnement est de la plus haute importance. Pour tout le processus d'approvisionnement, OLG a confié à un surveillant de l'équité un mandat de supervision et de conseil.

Une conférence de presse aura lieu aujourd'hui, le lundi 15 mai, à 15 h 15 dans la salle de réception de l'hippodrome Rideau Carleton Raceway, pour discuter de Hard Rock Casino Ottawa. Le président international de Hard Rock, Jim Allen, le directeur de l'hippodrome Rideau Carleton Raceway, Andrew Wright, et le président et chef de la direction d'OLG, Stephen Rigby, seront présents pour émettre des commentaires.

Avec des établissements dans 75 pays, dont 175 cafés, 24 hôtels et 11 casinos, Hard Rock International (HRI) est l'une des sociétés les plus reconnues au monde. Ayant commencé avec une guitare d'Eric Clapton, Hard Rock possède la plus grande collection de souvenirs musicaux sur la planète, qui sont exposés dans ses établissements du monde entier. Hard Rock est également réputée pour sa collection de vêtements, sa marchandise liée à la musique, ses salles de spectacle Hard Rock Live et son site Web primé. HRI est le propriétaire de la marque de commerce mondiale pour toutes les marques Hard Rock. La société possède, exploite et franchise des cafés dans des villes emblématiques telles que Londres, New York, San Francisco, Sydney et Dubaï. De plus, HRI possède, exploite sous licence et/ou gère des hôtels et des casinos dans le monde entier. Les destinations comprennent les deux plus grands hôtels et casinos de la société à Tampa et à Hollywood (Floride), tous deux détenus et exploités par la société mère HRI, la tribu séminole de Floride, ainsi que d'autres lieux exceptionnels tels que Bali, Chicago, Cancun, Ibiza, Las Vegas, Macao et San Diego. De nouveaux cafés seront ouverts notamment à Valence, Innsbruck, Andorra la Vella et Chengdu. Les nouveaux projets d'hôtels comprennent Abu Dhabi, Atlanta, Berlin, Dubaï, Londres, Los Cabos et New York ainsi que Shenzhen, Dalian et Haikou, en Chine. Pour plus de renseignements sur Hard Rock International, visitez www.hardrock.com.

Rideau Carleton Raceway Limited (RCR) exploite le centre de divertissement Rideau Carleton Raceway et des courses sous harnais depuis 1962. RCR est un membre de longue date de la communauté d'Ottawa. RCR tire beaucoup de fierté des contributions qu'elle apporte aux citoyens de la communauté et de son soutien au programme de courses de chevaux de la région. Les résidents et les touristes visitent depuis longtemps RCR pour les sensations fortes qu'ils vivent lorsqu'ils assistent aux courses sous harnais, participent aux événements et, plus récemment, jouent aux machines à sous d'OLG. RCR demeure engagée à soutenir le secteur équestre de la province et les courses de chevaux en direct au Canada.

OLG est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui fournit des activités de jeu d'une manière socialement responsable. OLG exploite et gère des établissements de jeu, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance dans la province, et aide à bâtir une industrie des courses de chevaux viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 44 milliards de dollars à la Province et à la population de l'Ontario. Ces paiements à la Province soutiennent le fonctionnement des hôpitaux, le sport amateur par l'entremise du programme Quest for Gold, les organismes de bienfaisance locaux et provinciaux ainsi que la prévention, le traitement et la recherche liés au jeu problématique.

