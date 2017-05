Fondation Hydro-Québec pour l'environnement : 18 projets financés en 2016 au profit des milieux naturels québécois







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement publie aujourd'hui son Rapport annuel 2016. Ce document présente les 18 projets financés par la Fondation en 2016 pour un investissement total de 971 480 $. Ce sont autant des milieux terrestres et forestiers, des cours d'eau que des milieux humides, répartis dans neuf régions administratives du Québec, qui ont bénéficié de cet appui.

Organisme sans but lucratif parrainé par Hydro-Québec, la Fondation a comme mission de soutenir des organismes qui oeuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur des milieux naturels et qui s'efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. Au cours des 16 dernières années, la Fondation a consacré plus de 14 millions de dollars à 256 initiatives différentes réalisées par pas moins de 140 organismes, municipalités, MRC et conseils de bande. La contribution de la Fondation a permis de générer des retombées totales dépassant 46 millions de dollars.

Nouveauté en 2016 : la Fondation a modifié ses critères de financement afin d'élargir la possibilité de soutenir certaines initiatives en milieu urbanisé. Les milieux naturels dans les villes, parfois de petite superficie, jouent tout de même un rôle capital dans l'écosystème urbain et dans le maintien de la biodiversité. De plus, ils recèlent souvent des joyaux spectaculaires, comme en témoigne la photo de couverture, prise sur l'île de Montréal. La Fondation souhaite contribuer davantage à la protection de ces milieux qui sont couramment exposés à diverses menaces.

Pour consulter le rapport annuel de la Fondation, pour vous informer des modalités de soumission d'un projet ou pour en savoir plus sur les différentes initiatives auxquelles elle a contribué, visitez le www.hydroquebec.com/fondation-environnement.

