Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie - Québec appuie un projet de fabrication de bières artisanales de la Microbrasserie À la Fût de plus de 3,3 millions de dollars







SAINT-TITE, QC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec participe au financement d'un important projet réalisé par la Microbrasserie À la Fût, lequel vise la construction et l'exploitation d'une nouvelle salle de production brassicole sur le terrain voisin des installations actuelles de l'entreprise.

Le gouvernement soutient ce projet, qui est évalué à un peu plus de 3,3 millions de dollars, à hauteur de 1,5 million de dollars, ce qui comprend un montant de 1 million de dollars accordé par Investissement Québec sous forme de prêts et une contribution financière de 500 000 $ provenant du Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie.

La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

Fondée en 2005, la coopérative de travail À la Fût est une microbrasserie procurant de l'emploi à 42 personnes et exploitant un resto-pub à Saint-Tite. Les bières qui y sont produites sont conditionnées en fût, en cannettes et en bouteilles, et elles sont distribuées dans des bars, des restaurants et chez des détaillants spécialisés. Le projet mènera à la création de 5 emplois.

Citations :

« Le projet de la Microbrasserie À la Fût est une bonne nouvelle pour notre région. En augmentant sa production, l'entreprise pourra élargir son offre en exportant aux États?Unis, ce qui pourrait lui permettre de tripler son chiffre d'affaires d'ici les cinq prochaines années. Le projet d'expansion de la Microbrasserie À la Fût s'inscrit parfaitement dans nos orientations de développement économique des régions, et nous sommes fiers d'en être des partenaires financiers. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette

« Une fois de plus, notre gouvernement maintient son engagement d'appuyer les PME qui investissent dans des projets porteurs et, surtout, créateurs d'emplois, tels que celui de la Microbrasserie À la Fût. Afin de faciliter la croissance et la réussite des PME partout au Québec, notre gouvernement s'est engagé à mettre à leur disposition des outils efficaces qui répondent à leurs besoins et qui tiennent compte des réalités régionales. »

Lise Thériault, vice?première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Notre raison d'être est de faire en sorte que des projets d'investissement se réalisent et contribuent à créer de la richesse et des emplois. L'expansion des activités de la coopérative de travail À la Fût s'inscrit dans cette veine, et nous sommes fiers de l'aider à augmenter sa productivité tout en maintenant la marge de manoeuvre financière nécessaire à la poursuite de ses activités courantes. »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

La Microbrasserie À la Fût se démarque sur la scène brassicole pour ses bières sûres et vieillies en fût de chêne. Depuis 2010, elle a remporté 26 prix en Angleterre, aux États?Unis et au Canada.

Le Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie offre des outils financiers souples aux PME. Il permet entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés. Pour obtenir davantage d'information sur ce fonds ainsi que sur les projets appuyés, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/plancdqmauricie.

