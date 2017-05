La CNESST dévoile le Plan d'action favorisant l'application de la Loi sur l'équité salariale à l'égard des travailleuses non syndiquées







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dévoilé le Plan d'action favorisant l'application de la Loi sur l'équité salariale à l'égard des travailleuses non syndiquées. Ce plan est un engagement concret de l'organisation à l'égard des travailleuses non syndiquées. Il vise à accroître leur compréhension des droits et des obligations prévus par la Loi sur l'équité salariale ainsi qu'à soutenir leurs milieux de travail.

Le plan d'action s'articule autour de trois axes d'intervention :

la mise en oeuvre de partenariats efficients dans le but de favoriser l'application de la Loi aux travailleuses non syndiquées;

la sensibilisation au concept d'équité salariale;

le soutien des travailleuses non syndiquées et des employeurs.

Un engagement concret en matière d'équité salariale

Dans son plan stratégique 2017-2019, la CNESST s'engage à favoriser la compréhension et l'application des lois par les milieux de travail. C'est dans ce cadre que s'inscrit le plan d'action. La CNESST s'engage à intensifier ses activités qui visent à informer les travailleuses non syndiquées de leurs droits et à les soutenir dans l'exercice de ceux-ci. Elle s'engage également à élargir son appui aux employeurs des milieux de travail non syndiqués dans la réalisation de leurs obligations en matière d'équité salariale.

Le plan d'action s'ajoute au programme de vérification de la CNESST en vertu de la Loi sur l'équité salariale. Ce programme s'applique notamment aux milieux non syndiqués et à ceux où les travailleuses immigrantes se trouvent en grand nombre.

La réalisation de ce plan est le fruit d'un travail de collaboration avec le comité consultatif des partenaires de la Vice-présidence à l'équité salariale, les groupes de femmes et organismes communautaires, les associations patronales et syndicales, et les partenaires gouvernementaux.

La CNESST remercie ces acteurs importants pour leur travail. Plusieurs d'entre eux seront mis à contribution dans les actions qui seront menées auprès de cette clientèle.

