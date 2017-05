Appel de candidatures pour le Prix Hommage Aînés 2017 - Faites connaître l'engagement bénévole exceptionnel d'une personne aînée dans votre milieu







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Pour souligner l'engagement exceptionnel des personnes aînées qui contribuent bénévolement à l'amélioration de la qualité de vie et à la participation sociale des aînés dans leur communauté, la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, lance l'appel de candidatures pour le Prix Hommage Aînés 2017.

Les candidatures sont recueillies jusqu'au 15 juin 2017 par chacune des 18 Tables régionales de concertation des aînés (TRCA), puis analysées par un comité de sélection indépendant. Chaque TRCA recommande par la suite une personne lauréate du Prix Hommage Aînés pour son territoire.

Citation

« Le Prix Hommage Aînés met en lumière les actions de citoyennes et de citoyens qui laissent une empreinte positive dans la vie des personnes aînées de leur communauté. J'invite donc la population à prendre quelques instants pour penser aux femmes et aux hommes aînés de leur entourage dont l'engagement bénévole améliore les conditions de vie des aînés. Je tiens à remercier les Tables régionales de concertation des aînés, qui sont de précieux partenaires de l'action gouvernementale en faveur des personnes aînées du Québec et qui prennent activement part à la remise de ce prix. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Faits saillants

La période de mise en candidature a lieu jusqu'au 15 juin 2017.

Les personnes ou les organismes intéressés à soumettre une candidature doivent s'adresser à une TRCA pour obtenir le formulaire de mise en candidature.

Les personnes lauréates seront honorées à l'occasion d'une cérémonie le 22 novembre prochain.

Rappelons que les TRCA ont notamment le mandat de représenter la diversité des personnes aînées et de contribuer à la prise de décision sur le plan régional concernant les aînés.

Liens connexes

Site Web du ministère de la Famille - Prix Hommage Aînés :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/prix_hommage/Pages/index.aspx

Pour connaître les coordonnées des Tables régionales de concertation des aînés :

http://conferencedestables.webnode.fr/tables/

