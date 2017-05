Le concours de bourse Portenier offre une formation en sécurité pour les journalistes indépendants exposant les violations des droits de l'homme







LONDON, ON, le 15 mai 2017 /CNW/ - Documentaristes indépendants et journalistes pigistes travaillant pour exposer les violations des droits de l'homme peuvent maintenant concourir pour une bourse d'assister aux cours de formation en sécurité en zone hostile, le plus souvent mis à la disposition des journalistes travaillant dans les zones de guerre.

Le concours 2017 Bourse Portenier droits de l'homme, offert par le Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme, débute accepter les demandes aujourd'hui, et se termine le 15 juin.

Cette bourse annuelle, introduite en 2015, est parrainé par le documentariste Giselle Portenier, dont les travaux sur les violations des droits de l'homme a été reconnu internationalement.

Lorsque la compétition a été établie, Mme Portenier a déclaré: « Les violations des droits de l'homme se poursuivent sans relâche dans le 21ème siècle, et les défenseurs des droits de l'homme dans le monde entier ont besoin du soutien des journalistes et documentaristes pour les aider à briller une lumière sur ces injustices. Certains des pires abus sont commis contre les femmes et les enfants, parfois à la suite de la guerre, mais souvent systématiquement, au nom de la culture et de la religion.

« Le but de cette bourse est d'aider à assurer la sécurité des journalistes et réalisateurs de documentaires comme ils exposent certains des abus les plus flagrantes dans le monde aujourd'hui. »

La bourse offre 3000 $ canadien pour une formation en sécurité en zone hostile du choix du gagnant d'un éventail de fournisseurs de cours approuvés au Canada, aux États-Unis ou la Grande-Bretagne. Il est ouvert à des pigistes et réalisateurs de documentaires indépendants à travers le monde, connu ou novice, travaillant sur des projets importants pour lesquels le financement est en place. Les règles sont disponibles sur le site Web du Forum.

La bourse est décernée par un jury indépendant ayant une expertise dans le domaine, y compris un représentant du "Rory Peck Trust" au Grande-Bretagne, qui offre des bourses de formation en sécurité et autres formes de soutien à des pigistes à travers le monde.

L'année dernière, la bourse a était remporté par Eman Helal, une photojournaliste égyptienne, dont le travail expose le harcèlement sexuel et les attaques contre les femmes dans son pays.

En 2015, le premier lauréat de la Bourse Portenier était Jason O'Hara, un cinéaste de Toronto travaillant sur un documentaire à propos la clairière des favelas à Rio de Janeiro avant la Coupe du monde 2014 et les Jeux olympiques 2016.

Portenier elle-même fait actuellement un film qui, selon elle, sera peut-être le plus important de sa carrière. In The Name of Your Daughter (Dans le nom de votre fille) est un documentaire qui donnera la parole à certaines des filles les plus courageuses au monde : des enfants tanzaniens qui risquent leur vie pour protéger leurs droits humains et éviter les mutilations génitales féminines et le mariage alors qu'ils sont encore enfants.

Le Forum du journalisme canadien sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dont le travail est soutenu par The Globe and Mail, CBC News, Radio-Canada, Groupe CNW et par des donateurs individuels.

