Avis aux médias - L'UMQ dressera un bilan de sa mission sur le bois d'oeuvre à Washington







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) tiendra une rencontre d'information à l'intention des médias à Washington, à l'issue de la mission qu'elle mènera du 14 au 16 mai 2017 afin de sensibiliser les élues, élus et partenaires forestiers américains à l'importance, pour les deux pays, de parvenir à un accord sur le bois d'oeuvre résineux.

Parmi les membres de la délégation qui participeront à cette rencontre d'information, soulignons la présence du premier vice-président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson, qui agira à titre de chef de mission, ainsi que de plusieurs membres du Comité sur la forêt de l'UMQ : la mairesse de Rivière-Rouge, madame Déborah Bélanger, le maire de Saint-Félicien, monsieur Gilles Potvin, le maire de Senneterre, monsieur Jean-Maurice Matte, et le maire de Val-d'Or, monsieur Pierre Corbeil.

Quoi : Bilan de la mission de l'UMQ sur le bois d'oeuvre à Washington



Date : Mardi 16 mai 2017



Heure : 11 h - 12 h



Lieu : Salle Canada

Ambassade du Canada à Washington

501 Pennsylvania Avenue NW

Washington, D.C.

La rencontre sera suivie d'une séance de prise d'images avec les élues et élus. Les journalistes qui prévoient participer à cette rencontre d'information sont invités à confirmer leur présence auprès de monsieur Patrick Lemieux, conseiller aux communications et aux relations médias à l'UMQ, au 1 (438) 827-4560 ou à plemieux@umq.qc.ca.

