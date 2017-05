La danse et la musique en vedette à Saint-Sauveur







Le gouvernement du Canada appuie le 26e Festival des Arts de Saint-Sauveur.

SAINT-SAUVEUR, QC, le 15 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 65?000 dollars au 26e Festival des Arts de Saint-Sauveur. Le rendez-vous se déroulera du 27 juillet au 6 août 2017 au coeur du village de Saint-Sauveur.

Accordée par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, cette somme contribuera à enrichir l'offre de prestations artistiques offertes par des artistes et des créateurs de renommée nationale et internationale.

« Le Festival des Arts de Saint-Sauveur convie chaque année les résidants à son grand rassemblement artistique, qui met en valeur les créations de chorégraphes de renom et le travail inspiré d'artistes canadiens et étrangers. Le gouvernement du Canada est fier d'aider à faire rayonner les arts de la scène dans la belle région des Laurentides. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Grâce à la qualité de sa programmation, le Festival des Arts de Saint-Sauveur offre des moments culturels forts dans les Laurentides chaque été. Je salue la passion et le travail des organisateurs. »

- M. David Graham, député de Laurentides-Labelle

«?Avec sa programmation de 2017, le Festival des Arts de Saint-Sauveur prouve qu'il est devenu un rendez?vous culturel incontournable dans les Laurentides et une manifestation reconnue internationalement dans le milieu de la danse. Depuis de nombreuses années, Patrimoine canadien contribue à notre excellence artistique et nous aide à développer une communauté qui a la danse et les arts à coeur et qui sait les apprécier. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. »

- M. Étienne Lavigne, directeur général, Festival des Arts de Saint-Sauveur

Les festivités du 26e Festival des Arts de Saint-Sauveur seront lancées en musique par les auteurs-compositeurs-interprètes canadiens Chantal Kreviazuk et Raine Maida. Les amateurs de musique classique pourront, cette année encore, assister au concert de l'Orchestre Métropolitain.

De nombreux numéros, qui mettent en valeur le talent de compagnies contemporaines réputées sur la scène internationale, seront présentés aux festivaliers. La danse classique sera également en vedette grâce à la présence des Grands Ballets Canadiens. Au total, une soixantaine d'artistes d'ici et d'ailleurs offriront des prestations.

Environ 15 000 festivaliers assisteront aux spectacles présentés en salle et en plein air. Quelques spectacles extérieurs gratuits seront également offerts aux visiteurs.

