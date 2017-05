Co-operators figure au premier rang en matière de satisfaction des clients parmi les fournisseurs d'assurance automobile, selon J.D. Power







GUELPH, ON, le 15 mai 2017 /CNW/ - Co-operators a obtenu le prix J.D. Power Canada 2017 pour la satisfaction des clients de l'assurance automobile au Canada dans les trois régions où la société est admissible - la région de l'Atlantique, l'Ontario et l'Alberta. Il s'agit de la deuxième année consécutive lors de laquelle Co-operators a reçu les trois prix.

L'étude de J.D. Power mesure la satisfaction globale des clients canadiens à l'égard des fournisseurs d'assurance automobile, en se penchant sur cinq critères importants : les interactions ne portant pas sur des demandes d'indemnisation, la facturation et le paiement, les polices, les demandes d'indemnisation et les prix. Co-operators a reçu la note la plus élevée dans les catégories des interactions ne portant pas sur des demandes d'indemnisation et des polices dans chacune des régions de l'Atlantique, de l'Ontario et de l'Alberta, et elle figurait en tête de liste dans toutes les autres catégories.

« Notre classement dans le cadre de l'étude de J.D. Power de cette année témoigne du niveau élevé de satisfaction de nos clients partout au Canada », a déclaré Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co-operators. « Nous sommes fiers de ces résultats puisqu'ils nous permettent d'occuper une bonne position à titre de chef de file de l'industrie en matière d'engagement envers les clients. Nous prévoyons utiliser les renseignements recueillis dans le cadre des sondages pour continuer d'améliorer nos relations avec notre clientèle. »

Depuis la première étude en 2008, les résultats détaillés du rapport J.D. Power sont utilisés pour déterminer les points forts et les occasions d'amélioration. Les résultats des années précédentes ont aidé Co-operators à se concentrer sur des points précis pour rehausser le service à la clientèle et la satisfaction, ce qui a mené à des résultats positifs. Co-operators continue d'observer une augmentation de l'indice global de satisfaction d'année en année.

Pour en savoir plus au sujet de l'étude, veuillez consulter le site www.jdpower.com/canada (en anglais).

Co-operators :

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous administration s'élève à plus de 47 milliards de dollars. Par l'entremise de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement.

Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à construire un avenir plus durable. Co-operators figure dans la liste des 50 employeurs de choix au Canada d'Aon Hewitt, le palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada publié par le magazine Corporate Knights et la liste des 50 entreprises socialement responsables du Canada publiée par le site Web Sustainalytics et le magazine Maclean's. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cooperators.ca.

SOURCE Co-operators

Communiqué envoyé le 15 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :