FPI Cominar annonce l'ouverture prochaine de nouveaux détaillants au centre commercial Les Rivières







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - FPI Cominar poursuit la mise en oeuvre de son programme d'investissements au sein de son portefeuille immobilier et en particulier, du Centre Les Rivières et est fier d'annoncer les ouvertures prochaines de Linen Chest et de H&M.

En effet, le centre accueillera une boutique Linen Chest, d'approximativement 14 000 pi², dans la nouvelle section du centre adjacente à Réno Dépôt. Cette importante chaîne québécoise de literie, d'accessoires de salle de bain, d'articles de cuisine et de décoration sera un ajout indéniable à l'offre commerciale du centre. L'ouverture est prévue pour l'automne 2017.

Quant à H&M, il s'agit d'un concept mode d'origine suédoise pour hommes, femmes et enfants établi depuis 1947 et maintenant reconnu mondialement. Ce détaillant occupera un espace de plus de 24 000 pi² et son ouverture est prévue également pour l'automne 2017.

De plus, Sports Experts/Atmosphère procède à un agrandissement afin d'offrir près de 29 000 pi² de produits sportifs. Ce projet a impliqué également des travaux de modernisation pour certains détaillants notamment Laura Secord, Clarks et Dynamite qui offrent déjà de nouveaux décors et des concepts renouvelés. L'ouverture du nouveau concept de Sports Experts/Atmosphère est prévue pour l'automne 2017. Ces projets d'envergure consolident la position du Centre Les Rivières en tant que destination magasinage privilégiée en Mauricie.

À titre d'information supplémentaire, depuis l'acquisition du Centre Les Rivières par FPI Cominar, plusieurs projets de revitalisation ont été réalisés. Notamment, Réno Dépôt a ouvert ses portes en août 2016. De plus, la SAQ a procédé à l'implantation d'une toute nouvelle succursale sur les terrains du centre commercial. FPI Cominar est fier de faire partie de la communauté trifluvienne et de participer à son essor économique.

À PROPOS DE FPI COMINAR

FPI Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et demeure, à ce jour, le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 530 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, de commerce de détail et industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 44,1 millions de pieds carrés de superficie au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien.

Situé au coeur de l'activité économique trifluvienne, le Centre Les Rivières présente près de 150 commerces et accueille plus de 4 millions de visiteurs annuellement. Pour toute information, veuillez visiter http://www.lesrivieres.com.

