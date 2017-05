Produits Kruger fait un don de fournitures à Moisson Outaouais pour les sinistrés







MONTRÉAL, le 15 mai 2017 /CNW/ - Produits Kruger a fait don de 30?000 rouleaux d'essuie-tout SpongeTowels dans un geste de solidarité envers les victimes des récentes inondations au Québec. Le chargement de camion sera livré à Moisson Outaouais afin de permettre la distribution des produits aux personnes qui en ont besoin dans toutes les régions les plus durement touchées de la province.

« La dévastation causée par les récentes inondations affecte tous les Canadiens », dit Mario Gosselin, chef de l'Exploitation de Produits Kruger. « Notre entreprise partage un riche passé avec le Québec et il est extrêmement important pour nous de redonner à la collectivité, surtout en cette période de crise ».

Les usines de Produits Kruger à Gatineau, Crabtree et Sherbrooke fabriquent des marques clés comme SpongeTowels, Scotties et Cashmere. Le don de SpongeTowels aidera les sinistrés à effectuer les travaux de nettoyage de leurs résidences et autres lieux fréquentés par les populations.

« Au moment où les Canadiens unissent leurs efforts pour soutenir le Québec, Produits Kruger est honorée de contribuer aux corvées de nettoyage en offrant ces produits » poursuit M. Gosselin. « Nos pensées continuent d'accompagner les collectivités affectées ».

L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs régions du Québec, obligeant de nombreux résidents à quitter leurs domiciles.

À PROPOS DE PRODUITS KRUGER S.E.C.

Produits Kruger S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues telles que Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®' et White Swan®. Aux États-Unis, la Société fabrique les produits de marque White Cloud, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. Produits Kruger S.E.C. emploie quelque 2?500 personnes. En Amérique du Nord, ses huit établissements de production ont reçu la certification FSC® de leur chaîne de traçabilité (FSC® C-104904). Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web au : www.produitskruger.ca.

