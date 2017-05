Landmark Forum Célèbre 26 Années Passées à Donner les Moyens de Faire Avancer les Gens à Montréal







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 15 mai 2017) - Landmark, la société organisatrice du Landmark Forum, une société mondiale de croissance, de formation et de développement qui offre des programmes et des formations permettant aux gens de réaliser ce qui leur est cher, célèbre ses 26 ans à Montréal au Canada.

Le centre Landmark à Montréal offre un programme complet de cours innovants qui pour lesquels la société est célèbre, notamment la formation phare de Landmark, le Landmark Forum, qui dure trois jours et une soirée et qui est conçu pour changer profondément et durablement la vie des participants.

Le centre Landmark de Montréal propose également un cursus complet de programmes avancés, dont le programme Expression de soi et leadership, les Cours de communication, le Cours de sagesse sans limites et les Programmes de leadership et d'assistance, ainsi que des séminaires en soirée destinés à construire sur les bases et les concepts enseignés dans le Landmark Forum.

Dans le monde entier, des gens utilisent la méthodologie Landmark pour se construire en tant que leaders et pour élever considérablement leur potentiel de leadership. Le bureau de Montréal est particulièrement fier de l'impact qu'il a eu sur les leaders de communautés, parmi lesquels un grand nombre ont développé et dirigé des projets qui ont vraiment fait bouger les choses à Montréal.

Un porte-parole du bureau de Montréal, commente l'endurance et l'expansion de Landmark à Montréal au cours des 26 dernières années, et déclare : « Nous sommes ravis de constater la croissance continue et les avancées que nos étudiants ont réalisées au fil des ans. » et ajoute : « Le Landmark Forum vise à apporter des changements importants dans la façon dont les gens vivent leur vie et dans leurs relations avec les autres. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir fournir la méthodologie Landmark à la communauté montréalaise et nous espérons continuer à le faire pendant de nombreuses années. »

À propos de Landmark Worldwide

Fondés en 1991, Landmark et le Landmark Forum offrent des programmes révolutionnaires de croissance et de développement à des particuliers, des organisations, des communautés et des institutions dans 130 villes du monde entier. Avec 53 bureaux à travers le monde, plus de 193 000 personnes participent chaque année aux formations Landmark. La quarantaine de formations Landmark, et notamment sa formation phare, le Landmark Forum, ont été créées après des années d'études approfondies, et ont permis de faire faire des progrès considérables en communication et en efficacité à tous les participants.

