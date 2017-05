La CCETP publie son rapport sur le harcèlement en milieu de travail au sein de la GRC







Le harcèlement demeure un problème grave et constant, ancré dans la culture de la GRC

OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - Ian McPhail, président de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP), rend aujourd'hui public les conclusions de son examen systémique sur le harcèlement en milieu de travail au sein de la GRC.

« Il s'agit d'un examen exhaustif au cours duquel nous avons examiné les politiques et les procédures de la GRC ainsi que la formation sur le harcèlement en milieu de travail afin d'étudier dans quelle mesure la culture de la GRC contribue au harcèlement et de donner suite aux recommandations que j'ai présentées à la GRC dans mon rapport publié en 2013 à cet égard », a affirmé M. McPhail.

En février 2016, la CCETP a lancé un examen, à la demande du ministre de la Sécurité publique, pour étudier la question du harcèlement au sein de la GRC. Le rapport contient neuf conclusions et formule onze recommandations à la GRC et au ministre de la Sécurité publique afin de résoudre le problème persistant du harcèlement au sein des effectifs.

« Le harcèlement demeure un problème grave et constant au sein de la GRC », a affirmé M. McPhail. « Malgré ses efforts, la GRC n'a pas réussi à apporter les changements nécessaires de manière concrète ou systématique. La Commission propose des réformes clés pour résoudre la question du harcèlement. Entre autres, il est recommandé d'améliorer la culture de leadership, de renforcer les politiques, les procédures et la formation clés, et d'appuyer la professionnalisation de la GRC. Plus important encore, il est nécessaire de revoir la structure de gouvernance de la GRC. »

La CCETP est un organisme indépendant et distinct de la GRC.

