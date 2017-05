Forum Innovation Bois - Le Gouvernement du Québec investit 4 M$ dans l'innovation, la diversification et la compétitivité de l'industrie du panneau







QUÉBEC, le 15 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec investit une somme de 4 M$ dans l'implantation d'une plateforme d'innovation pour soutenir et accélérer le développement d'une nouvelle génération de panneaux et de bois d'ingénierie composites.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie du député de Jacques-Cartier et ministre responsable des Affaires autochtones M. Geoffrey Kelley, de l'attribution d'une enveloppe de 4 M$ au Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) pour la création de la nouvelle plateforme qui vise à placer l'industrie québécoise à l'avant-plan des entreprises innovantes en matière de développement de produits, de procédés et de marchés. Cette initiative favorisera le partenariat, notamment, entre l'industrie, FPInnovations, l'Université Laval et le Service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers (SEREX) du Cégep de Rimouski.

La nouvelle plateforme d'innovation est conçue de manière à regrouper et à mettre à la disposition des entreprises des spécialistes en marché, des experts techniques et des professionnels de recherche spécialisés dans le développement de produits innovants. Elle prévoit l'embauche de chercheurs de haut calibre et la mise en réseau des équipements de recherche. Cette plateforme permettra de soutenir les fabricants, de la phase de conception des produits jusqu'à la phase de précommercialisation, en passant par la fabrication à l'échelle pilote.

Citations :

« Comme je l'ai souligné lors du Forum Innovation Bois en octobre 2016, l'innovation est incontournable pour assurer la prospérité de l'industrie des produits du bois. Le marché des panneaux dans lequel nos entreprises évoluent a atteint un fort niveau de maturité, et la concurrence entre les producteurs nord?américains est très forte. Nous devons diversifier la production de nos usines, améliorer leur productivité et accroître leur intégration dans la chaîne de valeurs et de services. Une industrie des panneaux innovante et dynamique contribuera à assurer la compétitivité des entreprises de deuxième et troisième transformation qui génèrent de nombreux emplois ».

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

« Je suis heureux que notre gouvernement prenne part à des initiatives qui contribuent à assurer le leadership des entreprises du Québec et la compétitivité de leurs produits, dans un secteur qui génère beaucoup d'emplois dans les régions forestières mais aussi en milieu urbain et chez nous, dans le comté de Jacques-Cartier

Geoffrey Kelley, député de Jacques-Cartier et ministre responsable des Affaires autochtones

«?Le CIFQ se réjouit que le Gouvernement du Québec ait approuvé cette recommandation du rapport du chantier Panneaux publié dans le cadre du Forum Innovation Bois qui a eu lieu au mois d'octobre dernier. Je tiens, par ailleurs, à souligner la vitesse de réaction du ministre Blanchette quant à la mise en place de cette mesure si importante pour le développement et la recherche dans le domaine des panneaux.?»

André Tremblay, président-directeur général, Conseil de l'industrie forestière du Québec

Faits saillants :

Dans le cadre des travaux du Forum Innovation Bois en 2016, le chantier Panneaux, composé d'une quinzaine de représentants des gouvernements, des partenaires et de l'industrie, a reconnu comme prioritaire « le soutien aux centres de recherche pour assurer un leadership en recherche et développement et pour favoriser le développement de produits innovants ».

Cette mesure vise à développer des produits et des procédés innovants et à rebâtir une masse critique d'expertise en matière de recherche et de développement dans le domaine des panneaux et de l'intelligence des marchés.

C'est une occasion pour développer une meilleure synergie entre les principaux partenaires de cette industrie.

L'industrie québécoise des panneaux :

un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 milliard de dollars;



des ventes dirigées à l'exportation dans une proportion de 47 %;



près de 8 000 emplois directs;



plus d'une quinzaine d'usines réparties dans les diverses régions du Québec;



fournisseur principal de produits pour les secteurs de la 2 e et de la 3 e transformation qui emploient près de 100 000 personnes;

une consommation annuelle de matière ligneuse évaluée à 4 millions de mètres cubes;



un débouché important pour les produits conjoints du sciage, le bois recyclé et le bois de trituration.

