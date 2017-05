Avis aux médias - Le gouverneur général prononcera une allocution lors du Gala national des sciences et de l'innovation







OTTAWA, le 15 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, prononcera une allocution lors de la première édition annuelle du Gala national des sciences et de l'innovation, organisé par la Société des musées de sciences et technologies du Canada, au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada à Ottawa, le mercredi 17 mai 2017, à 19 h.

Le gala marquera aussi la toute première remise des Prix Horizon STIAM, qui récompensent les réalisations de jeunes innovateurs canadiens dans les domaines des sciences, des technologies, de l'ingénierie, des arts et des mathématiques (STIAM). Pour en savoir davantage, visitez https://prixhorizonstiam.ca/.

Pour l'occasion, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada sera transformé en laboratoire de style steampunk. Les invités remonteront dans le temps, jusqu'au 19e siècle, et vivront une expérience éclectique combinant la mode de l'époque victorienne, la technologie des machines à vapeur et des innovations futuristes.

Le gouverneur général est le président d'honneur de la Société des musées de sciences et technologies du Canada.

À propos de la Société des musées de sciences et technologies du Canada

La Société des musées de sciences et technologie du Canada est la seule institution du Canada consacrée à la collection d'objets dans le domaine des sciences et de la technologie. La Société, dont le siège social est à Ottawa, gère trois musées : le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son mandat consiste à préserver le patrimoine scientifique et technologique du Canada, ainsi qu'à promouvoir, à célébrer et à faire connaître ce patrimoine et son influence sur la vie quotidienne des Canadiens. Pour en savoir davantage, visitez techno-science.ca.

Les membres des médias souhaitant couvrir l'évènement sont priés de confirmer leur présence auprès de Mme Zoë Lomer.

L'évènement public commencera à 17 h 30.

