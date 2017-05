Applications mobiles, production de fruits et légumes frais et plus encore : le défi Solve for Tomorrow (Éduquer pour demain) 2017 de Samsung se poursuit avec 150 solutions proposées par des étudiants et inspirées des STIM







Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada, 150 solutions communautaires fondées sur les STIM permettent de positionner les écoles un peu plus près d'obtenir des bourses de technologies Samsung

MISSISSAUGA, ON, le 15 mai 2017 /CNW/ - Samsung Electronics Canada Inc. a annoncé aujourd'hui les 150 finalistes régionaux qui passeront à la prochaine étape du défi Solve for Tomorrow (Éduquer pour demain) de Samsung. Dans le cadre du défi, les étudiants canadiens de la 6e à la 12e année devaient repérer des problèmes touchant leurs communautés locales et élaborer des solutions à l'aide de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Ces 150 finalistes régionaux font maintenant un pas de plus vers l'obtention de l'un des quatre ensembles de bourses de technologies Samsung d'une valeur de 20 000 $ en tant que gagnants régionaux, et d'un accès à un événement exclusif avec Natalie Panek, scientifique canadienne spécialiste en fusées, reconnue dans la liste « 30 Under 30 » de Forbes et membre d'un contingent canadien travaillant sur le rover ExoMars de l'Agence spatiale européenne.

« Ces 150 finalistes régionaux représentent l'essence même du défi Solve for Tomorrow (Éduquer pour demain) : l'innovation, le travail d'équipe et un engagement à l'égard de l'avenir des collectivités canadiennes. Alors que nous célébrons le 150e anniversaire du Canada cette année, nous sommes heureux de voir se concrétiser les solutions inspirées proposées par les étudiants, lesquelles auront une incidence aux échelles locale, nationale et même internationale », indique Mark Childs, directeur de la marque chez Samsung Canada.

Chacune des 150 écoles finalistes régionales recevra un ensemble de technologies Samsung, qui comprend un casque Samsung Gear VR, Galaxy Tab A, Galaxy S7 et une caméra Samsung Gear 360, afin de les aider à effectuer leur prochaine mission dans le cadre du défi : documenter la mise en oeuvre de leur solution communautaire dans une vidéo de trois minutes. Les vidéos seront ensuite examinées par un jury du défi Solve for Tomorrow (Éduquer pour demain) de Samsung, et les quatre écoles qui obtiendront les notes les plus élevées seront nommées gagnantes régionales en juin 2017.

Le défi Solve for Tomorrow (Éduquer pour demain) de Samsung vise à susciter l'intérêt à l'égard des STIM et à favoriser les occasions d'apprentissage du 21e siècle dans les classes canadiennes - un domaine problématique puisque moins de la moitié des étudiants canadiens du secondaire finissent leurs études avec des cours de STIM alors que 70 % des postes de haut niveau requièrent une expertise dans ce domaine*. Avec le défi Solve for Tomorrow (Éduquer pour demain) de Samsung, l'ambassadrice du défi, Natalie Panek, et les organisations éducatives Partenariat en Éducation et Parlons sciences souhaitent éveiller la passion des étudiants canadiens à l'égard des STIM afin de résoudre aujourd'hui les problèmes de demain. Avec les 150 projets de finalistes régionaux qui passeront aux prochaines étapes, par exemple l'élaboration d'une application mobile afin de surveiller les niveaux de pollution des eaux ou la réalisation d'un plan de production de fruits et de légumes pour favoriser l'adoption d'habitudes alimentaires saines, on peut constater que l'intérêt est déjà présent.

« Les STIM sont présents dans tout ce que je fais », a indiqué Natalie Panek, ambassadrice du défi Solve for Tomorrow (Éduquer pour demain). « Et comme le démontrent mes travaux récents dans le cadre du projet du rover ExoMars de l'Agence spatiale européenne, une carrière dans le domaine des STIM offre des possibilités infinies. Je suis très heureuse de rencontrer ces esprits brillants de demain qui participent au défi Solve for Tomorrow (Éduquer pour demain) - qui sait, ils seront peut-être les génies qui concevront le prochain grand télescope spatial ou les combinaisons spatiales que porteront les membres d'équipage lors d'une mission sur Mars! »

Voici les 150 écoles qui poursuivront le défi Solve for Tomorrow (Éduquer pour demain) 2017 de Samsung : (en ordre alphabétique)

Nom de l'école Ville Province Acadia School Winnipeg Manitoba Access St. Lambert Quebec Aden Bowman Collegiate Saskatoon Saskatchewan Alexander Muir/Gladstone Junior and Senior Public School Toronto Ontario Allan Drive Middle School Bolton Ontario Amherst Regional High School Amherst Nova Scotia Arthur Day Middle School Winnipeg Manitoba Aurora Academic Charter School Edmonton Alberta Bayside Middle School Saint John New Brunswick Beamsville District Secondary School Beamsville Ontario Bedford And Forsyth Education Centres Bedford Nova Scotia Belleisle Regional High School Springfield New Brunswick Beverley Acres Public School Richmond Hill Ontario Bishop O'Byrne High School Calgary Alberta Bliss Carman Middle School Fredericton New Brunswick Brock Public School Toronto Ontario Burnaby South Secondary School Burnaby British Columbia Charles P. Allen High School Bedford Nova Scotia Chebucto Heights Elementary School Halifax Nova Scotia Citadel High School Halifax Nova Scotia Clarkson Secondary School Mississauga Ontario Condor School Condor Alberta Crescent Collegiate South Dildo Newfoundland David Leeder Middle School Mississauga Ontario David Livingstone Elementary School Vancouver British Columbia Delview Secondary School Delta British Columbia Dorothy Dalgliesh School Picture Butte Alberta Duke of Connaught Junior and Senior Public School Toronto Ontario Earl of March Secondary School Kanata Ontario École de l'Harmonie Quebec Quebec École Garden Grove School Winnipeg Manitoba École John Diefenbaker Senior School Hanover Ontario École Louis-Hippolyte-Lafontaine Montreal Quebec École Marguerite-Bourgeoys Caraquet New Brunswick École Pauline Johnson Elementary School West Vancouver British Columbia École Phoenix Middle School Campbell river British Columbia École Saint-Édouard Plessisville Quebec École Secondaire Catholique Régionale De Hawkesbury Hawkesbury Ontario École Secondaire Publique Le Sommet Hawkesbury Ontario Edgerton Public School Edgerton Alberta Elmbank Junior Middle Academy Etobicoke Ontario Elmwood High Winnipeg Manitoba Father Michael Goetz Secondary School - Class A Mississauga Ontario Father Michael Goetz Secondary School - Class B Mississauga Ontario Father Michael Goetz Secondary School - Class C Mississauga Ontario Father Patrick Mercredi Community School - Class A Fort McMurray Alberta Father Patrick Mercredi Community School- Class B Fort McMurray Alberta Fort McMurray Composite High School Fort McMurray Alberta Fraser River Middle School New Westminster British Columbia George Fitton School Brandon Manitoba Georges Vanier Secondary School Toronto Ontario Graham Creighton Junior High School Cherry brook Nova Scotia Grandview Heights School Edmonton Alberta Grasmere School Alberta Beach Alberta Greenway School Winnipeg Manitoba Greystone Heights School Saskatoon Saskatchewan H E Bourgoin Middle School Bonnyville Alberta Harry Miller Middle School Rothesay New Brunswick Highland Park Junior High School Halifax Nova Scotia Holy Redeemer Catholic Junior/Senior High School Edson Alberta Holy Spirit High Conception bay south Newfoundland Interdivisional Student Services Winnipeg Manitoba Isabel Campbell Public School Grande prairie Alberta J.G. Diefenbaker Elementary School Richmond British Columbia John Polanyi Collegiate Institute - Class A Toronto Ontario John Polanyi Collegiate Institute - Class B Toronto Ontario John William Boich Public School Burlington Ontario Keswick High School Keswick Ontario King Edward Community School Winnipeg Manitoba Dene High School La Loche Saskatchewan Laval Junior Academy Laval Quebec Lockview High School Fall River Nova Scotia LVTC Sherbrooke Quebec Marlborough Public School Windsor Ontario Matthew Elementary School Bonavista Newfoundland Max Aitken Academy Miramichi New Brunswick McMurrich Junior Public School Toronto Ontario Meadows School Brandon Manitoba Mistassiniy School Wabasca Alberta Moncton High School Moncton New Brunswick Monsignor Fraser College Toronto Ontario Montague Intermediate School Montague Prince Edward Island Mother Teresa Catholic School Russell Ontario Mother Teresa Catholic Elementary School - Class A Courtice Ontario Mother Teresa Catholic Elementary School - Class B Courtice Ontario Mountain Park School Calgary Alberta Ne Sah Soh Is Koh Dahn School Rocky Mountain House Alberta Normandeau School Red Deer Alberta Our Lady Of The Snows Catholic Academy Canmore Alberta Paul Rowe Junior Senior High School Manning Alberta Pender Harbour Elementary/Secondary School Madeira Park British Columbia Pinetree Secondary School Coquitlam British Columbia Pope John Paul II School Saskatoon Saskatchewan Precious Blood Catholic School Scarborough Ontario Prince Andrew High School Dartmouth Nova Scotia Prince of Wales Collegiate - Class A St. John's Newfoundland Prince of Wales Collegiate - Class B St. John's Newfoundland Princess Anne French Immersion P.S. London Ontario R J Lang Elementary & Middle School North York Ontario R.C. Palmer Secondary School Richmond British Columbia Regency Acres Public School Aurora Ontario Resurrection Catholic Secondary School Kitchener Ontario Richmond Secondary School Richmond British Columbia Ridgemont High School Ottawa Ontario River Valley Middle School Grand Bay-Westfield New Brunswick Rockingham Elementary School Halifax Nova Scotia Rocky Christian School Rocky Mountain House Alberta Ruth Thompson Middle School Mississauga Ontario Ryerson Elementary Winnipeg Manitoba Saint John Paul II Kitchener Ontario Santa Maria Catholic School Toronto Ontario Senator O'Connor College School North York Ontario Simcoe Alternative Secondary School - Orillia Orillia Ontario Sir John A. Macdonald Sr. Public School Brampton Ontario Sisler High School/École Secondaire Sisler Winnipeg Manitoba Smallwood Academy Gambo Newfoundland South Colchester Academy Brookfield Nova-scotia St. Boniface All Grade Ramea Newfoundland St. Dominic Savio Elementary Regina Saskatchewan St. Elizabeth Catholic High School Thornhill Ontario St. Joseph's Catholic High School Barrie Ontario St. Malachy Catholic School Toronto Ontario St. Malachy's Memorial High School Saint John New Brunswick St. Margaret Catholic School Toronto Ontario St. Matthew High School Ottawa Ontario St. Michaels Regional High Bell Island Newfoundland St. Patrick Catholic Elementary School Peterborough Ontario St. Paul's Junior High St. John's Newfoundland St. Teresa Catholic Outreach School Spruce Grove Alberta St. Theresa School Brantford Ontario St. Thomas Aquinas High School Kenora Ontario Stamford Collegiate Niagara Falls Ontario Steinbach Regional Secondary Steinbach Manitoba Strathcona Christian Academy Secondary Sherwood Park Alberta Sunningdale Public School Oakville Ontario Sunny View Middle School Brampton Ontario Technical Vocational High School Winnipeg Manitoba Unionville High School Unionville Ontario Vancouver Christian School Vancouver British Columbia Ventura Park Public School Thornhill Ontario Vista Hills Public School Waterloo Ontario Wapanohk Community School Thompson Manitoba Weledeh Catholic School Yellowknife Northwest Territories Wellington School Winnipeg Manitoba West Carleton Secondary School Dunrobin Ontario Westmount Elementary School Kamloops British Columbia Westview Elementary Estevan Saskatchewan Winston Churchill High School Lethbridge Alberta Wood Street Centre Whitehorse Yukon Xavier Junior High Deer Lake Newfoundland

