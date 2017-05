Volvo Cars s'associe à Google pour intégrer Android à ses véhicules connectés de nouvelle génération







Volvo Cars, le constructeur automobile premium, a annoncé la conclusion d'un partenariat étroit avec Google, l'une des plus grandes entreprises de services technologiques du monde, portant sur le développement de la prochaine génération de sa solution multimédia embarquée et connectée déjà primée, basée sur Android, donnant accès à une vaste gamme d'applications et de services. Elle sera lancée sur les nouvelles Volvo sous deux ans.

Ce partenariat promet de révolutionner la manière dont les clients Volvo font corps et interagissent avec leur voiture. Le vaste catalogue d'applications Android populaires développées par Google, Volvo ou tout autre développeur permettra d'accéder à des services connectés et prédictifs à bord et aux abords du véhicule.

« Nous franchissons un cap stratégique dans ce partenariat avec Google. La plate-forme et les services de Google enrichiront l'expérience utilisateur en multipliant les possibilités de personnalisation, tandis qu'Android offrira plus de flexibilité aux développeurs », a déclaré Henrik Green, Vice-Président senior chargé de la Recherche et du Développement de Volvo Car Group.

Ce partenariat de Volvo Cars avec Google reflète la convergence actuelle entre l'industrie automobile et le secteur des nouvelles technologies à mesure que les voitures deviennent de plus en plus connectées. Volvo est convaincu que les partenariats intelligents sont l'avenir de l'industrie automobile. L'utilisation d'Android comme système d'exploitation de base améliorera la rapidité et la flexibilité du développement tout en offrant aux clients de Volvo la possibilité de personnaliser l'expérience de la connexion embarquée.

« Nous nous réjouissons de nous associer à Volvo pour intégrer Android dans sa nouvelle génération de véhicules connectés », a déclaré Patrick Brady, Vice-Président Engineering Android chez Google. « Avec ce partenariat, nous pourrons proposer aux conducteurs de Volvo une expérience encore plus naturelle grâce à une plate-forme multimédia tout compris associée à un écosystème riche en applications Android et en services Google. »

« Avec l'avènement d'Android, nous adoptons un écosystème très complet tout en conservant l'interface utilisateur emblématique de notre marque. Nous proposerons des centaines d'applications populaires et le meilleur de l'expérience intégrée dans cet environnement vaste et connecté », a ajouté Henrik Green.

Volvo collabore aussi avec Google sur une autre initiative, qui vise à mettre à jour les récents modèles en les dotant de Google Local Search, une application de services basée sur la localisation. Elle sera à la disposition des clients du constructeur après mise à jour de Sensus Navigation.

Des informations complémentaires sur ce partenariat et sur Android OS seront annoncées lors de la conférence annuelle pour développeurs Google I/O organisée le 17 mai prochain.

Volvo Cars vient de lancer une nouvelle version de son SUV premium de taille intermédiaire à succès, le XC60, lors du Salon international de l'automobile de Genève. Le constructeur dévoilera un nouveau SUV compact, le XC40, courant 2017.

