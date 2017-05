Au Sommet mondial des transports publics 2017 de l'UITP, moovel lance Fare Connecttm, une plateforme tarifaire mobile, sans contact, conçue pour révolutionner l'industrie du transport







Fare Connect, la plateforme de calcul et de validation de tarifs, une plateforme mobile, sans contact, indépendante du matériel, une première dans l'industrie, libère les exploitants de sociétés de transport public des accords contraignants rattachés au matériel propriétaire

PORTLAND, Oregon, 15 mai 2017 /CNW/ - moovel North America, le principal fournisseur de solutions de transport multimodales, annonce avoir lancé aujourd'hui Fare Connect, une nouvelle plateforme de calcul et de validation de tarifs, une plateforme mobile, sans contact, indépendante du matériel, qui permet aux exploitants de sociétés de transport public de mettre en oeuvre de nouveaux systèmes de validation de tarifs, ou de modifier les systèmes en place, à tout moment, sans subir le ricochet des accords contraignants rattachés au matériel propriétaire. Après une mise en oeuvre fructueuse de Fare Connect, l'autorité des transports du comté d'Orange (Orange County Transportation Authority ou OCTA) a choisi de déployer la plateforme sur l'ensemble de sa flotte de transport payant en 2017.

Fare Connect combine la puissance du logiciel de billettique mobile de moovel, qui a fait ses preuves, avec la rapidité et la simplicité de la technologie sans contact pour faire en sorte que l'embarquement des passagers est pratique et simple. De souplesse remarquable, cette plateforme fournit également aux exploitants de sociétés de transport public les outils nécessaires pour moderniser leurs systèmes de perception des droits de transport afin qu'ils puissent accepter et valider les tarifs mobiles. Et comme elle embarque le kit de développement pionnier de logiciels de moovel, son coeur propulseur, Fare Connect permet au personnel d'ingénieurs des exploitants de sociétés de transport public de rediriger son énergie, délaissant les cycles de développement astreignants de logiciels en faveur des travaux qui développent leur activité de base.

« L'OCTA s'est engagée à offrir la meilleure expérience client aux usagers de notre réseau de transit régional. C'est pourquoi nous nous sommes associés à moovel pour élargir l'utilisation de nos solutions billettiques mues par moovel en incorporant son plateforme mobile sans contact », a expliqué Bill Mao, directeur des systèmes d'information chez l'OCTA. « Après une mise en oeuvre limitée mais très positive de Fare Connect, à bord des bus OCTA, nous sommes ravis de déployer cette plateforme, cette année, sur l'ensemble de la flotte de transport payant OCTA. Je me réjouis de pouvoir maintenir notre relation étroite avec moovel et offrir la meilleure expérience aux usagers du réseau de transport OCTA. »

Voici les avantages clés de Fare Connect :

Mise en oeuvre rapide : la gestion à distance et les options de montage simplifiées se traduisent par un processus d'installation rapide et non invasif

: la gestion à distance et les options de montage simplifiées se traduisent par un processus d'installation rapide et non invasif Intégration de technologie sans contact : Fare Connect fonctionne sur toutes les technologies sans contact, y compris notamment les codes QR, les codes-barres Aztec, la CCP et Bluetooth, pour capter et valider les tarifs en temps réel

: Fare Connect fonctionne sur toutes les technologies sans contact, y compris notamment les codes QR, les codes-barres Aztec, la CCP et Bluetooth, pour capter et valider les tarifs en temps réel Indépendante du matériel : Fare Connect s'intègre aux systèmes de perception et de validation des tarifs, nouveaux ou existants, et peut être installée comme solution autonome indépendamment du matériel

: Fare Connect s'intègre aux systèmes de perception et de validation des tarifs, nouveaux ou existants, et peut être installée comme solution autonome indépendamment du matériel Configurations API ouvertes et diverses fonctionnalités tarifs et paiement : un ensemble d'API ouvertes sous licence, de même que de codes-barres et de spécifications CCP, est fourni pour activer les modes de paiement les plus divers possibles

: un ensemble d'API ouvertes sous licence, de même que de codes-barres et de spécifications CCP, est fourni pour activer les modes de paiement les plus divers possibles Collecte d'information en temps réel sur les usagers : Fare Connect se synchronise automatiquement avec TOMS, le système de gestion arrière-guichet de billetterie mobile de moovel, pour suivre de manière intelligente l'itinéraire des usagers et calculer dynamiquement les tarifs

: Fare Connect se synchronise automatiquement avec TOMS, le système de gestion arrière-guichet de billetterie mobile de moovel, pour suivre de manière intelligente l'itinéraire des usagers et calculer dynamiquement les tarifs Prévention de la fraude et sécurité des données de premier ordre : Fare Connect est conçue à partir des techniques visuelles et audio des plus poussées en matière de prévention de la fraude, ce qui permet aux opérateurs d'identifier clairement les titres de transport non valables

« Pendant trop longtemps, les exploitants de sociétés de transport public ont eu peu de choix au rayon des solutions matérielles et logicielles interopérables. Or, chez moovel, nous accordons une grande importance au choix afin que les administrateurs de transport en commun puissent concevoir des systèmes de calcul et de validation des tarifs », a déclaré Nat Parker, directeur général de moovel North America. « Les systèmes tarifaires doivent contenir des composants flexibles pour qu'on puisse les faire évoluer au gré des préférences des usagers et de l'innovation technologique. Nous avons justement conçu Fare Connect dans cette logique, une plateforme indépendante du matériel, afin que nos clients puissent prendre les décisions stratégiques qui s'imposent pour améliorer l'expérience des usagers et la santé financière de leurs sociétés. Nous nous opposons aux contrats de technologie exclusifs qui empêchent les exploitants de transport public d'opter pour l'innovation et la compatibilité positives entre les fournisseurs de technologies. »

moovel fera la démonstration de Fare Connect, en direct, lors du Sommet mondial des transports publics de l'UITP 2017, au stand n° 2D103, situé au deuxième niveau.

À propos de moovel N.A.

moovel N.A. LLC, une société du groupe moovel GmbH, facilite des expériences multimodales intégrées et le commerce relié au réseau de transport en commun via des applications mobiles. moovel est le principal fournisseur nord-américain d'applications billettiques mobiles qui permettent aux usagers de réserver et de payer, via leur téléphone intelligent, des titres de transport en commun. Cette position dominante du groupe fait de moovel N.A. le principal fournisseur de technologie de billetterie mobile pour les applications de transport en commun aux États-Unis. moovel est menée par Nat Parker, chef de la direction, et a son siège social à Portland, en Oregon. Pour tout complément d'information, consultez le site https://www.moovel-transit.com/en.

À propos de moovel Group GmbH

moovel Group GmbH, une filiale en propriété exclusive de Daimler AG, travaille à simplifier la mobilité et à rendre les villes plus intelligentes. moovel est en train de créer un système d'exploitation facilitateur de la mobilité urbaine, qui donne accès à plusieurs services de mobilité, ouvrant ainsi la voie à un avenir de voitures de conduite autonome. moovel se veut le partenaire des villes, des régies et des sociétés de transports en commun, ainsi que des utilisateurs finaux directs. En Allemagne, son application de mobilité combine le transport public local avec le prestataire du service d'autopartage car2go, mytaxi, la location de vélos et la société ferroviaire Deutsche Bahn. La plupart des services peuvent être réservés et payés directement via l'application moovel. Avec son portefeuille de produits transport moovel, le groupe moovel offre aux régies ainsi qu'aux exploitants de sociétés de transport public du monde entier des solutions de marque blanche. Aux États-Unis, moovel North America est le leader sur le marché des solutions de billetterie mobile destinées aux exploitants de sociétés de transport public. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.moovel-group.com.

